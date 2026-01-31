2026金唱片Jennie同款「克羅心」銀飾整理！十字架耳飾低調卻存在感極強

文／美人圈

Jennie金唱片同款克羅心飾品整理！Jennie在2026金唱片獎不只拿獎拿到手軟，從紅毯、舞台到領獎造型也全面成為時尚焦點。除了高訂禮服引發討論，她在表演與領獎時佩戴的Chrome Hearts（克羅心）銀飾同樣被眼尖粉絲瘋狂放大檢視。低調卻存在感極強的戒指與耳飾，完美呼應Jennie一貫的酷甜風格，也再次證明她對高端街頭珠寶的駕馭力。

Jennie金唱片封后，橫掃三大獎＋一團體獎



Jennie在2026金唱片獎成為全場焦點，共拿下「年度藝人大賞」、「音源部門本賞」、「全球影響力獎」三大獎，也代表團體BLACKPINK上台領取「音源部門本賞」獎項，拿獎到手軟。當晚更擔綱壓軸舞台，連續演出多首作品，氣場與話題度十足，再次證明Jennie已穩站一線、正式開啟屬於她的solo主場。

年度藝人大賞（ARTIST OF THE YEAR）：Jennie

音源部門本賞（BEST DIGITAL SONG）：Jennie -〈like Jennie〉

音源部門本賞（BEST DIGITAL SONG ）：BLACKPINK -〈JUMP〉

全球影響力獎（Global Impact Award with PRIZM）：Jennie

▲Jennie金唱片封后。（圖／IG@golden_disc）

除了獎項及舞台演出大受好評，Jennie當晚的服裝造型同樣引起高度關注。從紅毯登場、舞台表演到上台領獎，她幾乎每一套造型都被放大檢視，不只高訂禮服展現女王氣場，細節配件的選擇更成為時尚迷討論焦點。特別是她在表演與領獎時改以較為率性的搭配，利用全套克羅心銀飾點綴整體造型，在正式與街頭之間取得完美平衡，也讓不少粉絲一眼就認出熟悉的品牌風格。

為什麼 Jennie 一戴Chrome Hearts就被認出？



Chrome Hearts向來是Jennie私服與舞台造型中的高出鏡率品牌，不同於華麗高珠寶，克羅心以手工銀飾、十字與花紋元素聞名，自帶搖滾與街頭氣息，卻又能在Jennie身上被戴出高級感。她擅長用「少量但存在感強」的飾品，為造型增加態度，也讓克羅心成為她舞台造型中不可忽略的細節。

▲Jennie私服也愛戴克羅心飾品。（圖／IG@jennierubyjane）

2026金唱片舞台造型：Jennie克羅心首飾重點解析

在金唱片表演舞台上，Jennie選擇以Chrome Hearts銀飾作為造型亮點，常見於頸部與手部配件。纖細但輪廓明確的銀項鍊在燈光下格外搶眼，不會搶走服裝焦點，卻能替整體風格加上率性與力量感。這類搭配方式也是 Jennie 一貫的穿搭公式：服裝簡潔、飾品有態度。

▲金唱片表演舞台。（圖／IG @golden_disc）

Jennie 金唱片克羅心同款價格整理

雖然官方未公布確切款號，但從過往 Jennie 配戴紀錄與品牌經典款來看，以下是同系列參考價格：

Chrome Hearts｜Edenbox 墨鏡：參考價約 NT$85,000

Chrome Hearts｜Pave Diamond Cemetery Ring：參考價約 NT$148,000

Chrome Hearts｜RIP Heart cemetery Ring：參考價約 NT$85,400

Chrome Hearts｜Diamond Oval Cross Ring：參考價約 NT$132,000

Chrome Hearts｜Cross Hoop Earrings：參考價約 NT$41,000

Chrome Hearts｜Sugar Jones 皮革長靴：參考價約 NT$222,000

Chrome Hearts｜Boxer Brief Shorts：參考價約 NT$18,000

*以上價格僅供參考，實際價格會依尺寸、設計與是否限量有所差異。

延伸閱讀

2026韓國「平價小眾包包」推薦！不只STAND OIL、Matin Kim，韓星同款五千有找必收！

2026 Dior 新包推薦清單！最新話題包款、Jisoo 同款、價格一次整理

2026 UGG 新品全攻略！最新款式、日本必買情人節限定心型刺繡太可愛！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。