是迷人的香氣！7款琥珀調香水推薦　Aesop、Diptyque像披上暖色濾鏡

>

文／美人圈

琥珀調香水的魅力，就在於它的層次感與耐人尋味。近期多款琥珀調香水少了以往的厚重感，更多的是輕盈的木質氣息，秋冬來臨，這幾款琥珀調香水一定要先收起來！Aesop全新引香水聞起來就像披上了一層暖色濾鏡，MFK 540香精輕盈又帶些神秘感，Diptyque、Maison Margiela都有全新琥珀香水！

琥珀調香水聞起來是什麼味道？

琥珀調香水聞起來是什麼味道？一句話形容，就是「深邃又溫暖」。不像花香那樣輕盈、也不像柑橘調明亮活潑，琥珀調將香草的甜潤、木質的厚實感，以及些許刺激的辛香巧妙融合，形成柔和卻深邃有力量的氛圍。琥珀調的魅力在於它的層次感與耐人尋味的神秘感，近期許多琥珀調香水也變得更加輕盈柔和，少了以往琥珀調往往給人較刺激、銳利的印象，也更好駕馭。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲琥珀調的魅力在於它的層次感與耐人尋味的神秘感。（圖／IG@sw19_official）

琥珀調香水推薦1：Aesop 蒼穹之上・引香水

Aesop全新力作引香水，這瓶香氣像是一段旅程，靈感來自星空與宇宙的深邃。從小荳蔻的辛香拉開序幕，帶來清醒的明亮感；接著乳香與勞丹脂的加入讓氣息漸漸沉穩，帶點莎草的皮革質感與厚度。最後，香草與肉桂浮現，讓冷冽的層次變得更圓潤，留下溫熱的尾韻，整體來說是一款輕盈的琥珀調，想要呈現的是光照射在琥珀下的光澤，既溫暖又帶點神秘感。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲Aesop 蒼穹之上・引香水，50ml／NT$5,600。（圖／Aesop）

前調：小荳蔻、佛手柑、欖香脂
中調：乳香、勞丹脂、莎草心
後調：香草莢、肉桂、莎草心

琥珀調香水推薦2：Diptyque Lazulio 青黛琉璃淡香精

Diptyque的Les Essences de Diptyque淡香精系列迎來全新作品，這款青黛琉璃淡香精以孔雀羽毛的華麗姿態為靈感，將羽色在光影中流轉的藍綠光澤化為嗅覺語言，調香師Quentin Bisch以酸澀的大黃揭開序幕，帶來鮮明而生動的第一印象；中調則是如奶油般柔潤的安息香，散發濃郁香脂氣息，逐漸與海地岩蘭草的木質靈動交融，再添入柑橘的清新深邃，最後由一抹精巧的玫瑰收尾，為琥珀木質調增添優雅與細膩層次。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲Diptyque Lazulio 青黛琉璃淡香精，100ml／NT$10,000。（圖／Diptyque）

木質琥珀調：大黃、安息香、岩蘭草、玫瑰

琥珀調香水推薦3：Maison Margiela 復刻幻象系列 星空低語淡香精

如果說琥珀調香水是秋冬的暖陽，那Maison Margiela最新的星空低語淡香精則像夜空下的一圈溫柔光暈，帶來深邃的安全感。這款來自復刻幻象系列的新作品星空低語，以焚香、醛香與雪松為核心，融合雲煙香調，香氣輕盈而細緻，如同一層溫暖的煙霧緩緩包裹肌膚，隨著香氣逐層綻放，心境漸漸沉澱，沉思與寧靜悄然降臨，讓人彷彿被無形的力量守護著。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲Maison Margiela 星空低語淡香精，100ml／NT$7,600。（圖／Maison Margiela）

前調：醛香、索馬利亞焚香
中調：鳶尾香調、沒藥精油
基調：馬達加斯加波本香草、麝香、維吉尼亞雪松

琥珀調香水推薦4：MFK Extrait Baccarat Rouge 540水晶之焰香精

MFK的540香精原本為法國水晶品牌Baccarat 250週年獻禮而生，靈感來自24K金粉與水晶在540度高溫下融合幻化的殷紅光暈，2015年正式量產後迅速成為全球熱銷香氛，累積超過600萬瓶銷量，更是眾多名人愛用款！香氣以藏紅花與檀香揭開序幕，帶出辛香與木質的神秘氛圍，中調以琥珀酮營造溫暖乾燥的礦物質感，最後由甘甜的乙基麥芽酚與松木收尾，交織出溫暖卻深邃的琥珀木質調，如同一圈無形的光暈，男女皆能駕馭。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲Extrait Baccarat Rouge 540水晶之焰香精，35ml／NT$9,300；70ml／NT$14,700。（圖／Maison Francis Kurkdjian）

前調：埃及茉莉花、番紅花
中調：摩洛哥苦杏仁、雪松
後調：木質麝香、龍涎香

2025年，Maison Francis Kurkdjian與Baccarat攜手，推出全球限量54組的水晶之燄限量工藝典藏版，絕對是一款會讓所有香氛迷尖叫的夢幻收藏藝品！由19位法國頂尖工匠純手工耗時500小時打造，以Baccarat經典24K 金煉紅工藝幻化出晶瑩殷紅的水晶瓶身，每一件皆刻有獨立編號並附專屬證書，藏家更享有專屬補充瓶購買權益。香氣延續經典Baccarat Rouge 540的靈感，並升級為前所未有的100%純龍涎香高濃度配方，使琥珀木質調更顯稀有、深邃且充滿力量，堪稱收藏級香氛中的極致之作。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲水晶之燄限量工藝典藏版。（圖／Maison Francis Kurkdjian）

琥珀調香水推薦5：LOEWE 普拉多美術館淡香精

這款香氛向西班牙的普拉多美術館致敬，同時呼應「Prado」在西班牙語中代表的草地意象。普拉多美術館淡香精以甜美的洋甘菊與鼠尾草為基底，開場就帶來清新的草本氣息；隨後黑醋栗與荔枝層疊，更多了些活力與靈動感，基調則是芳香木質琥珀調，像是美術館內珍藏的畫作，沈穩又有份量感，優雅且耐聞。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲LOEWE 普拉多美術館淡香精，100ml／NT$10,650。（圖／LOEWE）

琥珀調香水推薦6：嬌蘭 琥珀菸草淡香精

嬌蘭的琥珀菸草淡香精是濃烈與甜潤的結合。蜂蜜的明亮甜感與原始菸草的厚重，在開場就碰撞出張力，隨著香草與零陵香豆出現，氣息漸漸變得圓滑柔順，芝麻的香氣則讓整體多了一絲特別的烘烤氣息，基調透過木質與辛香的堆疊，層次豐富多變、讓香氣久久不散，醇厚的香氣像是一場秋冬夜裡低聲吟唱的爵士樂。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲嬌蘭 琥珀菸草淡香精，50ml／NT$9,790；100ml／NT$13,600；200ml／NT$19,600。（圖／嬌蘭）

琥珀調香水推薦7：D'ORSAY W.T. 淡香精

D'ORSAY這款W.T.淡香精是一款充滿驚喜的琥珀調香水，巧妙的將表面對立的元素完美融合，創造出對比鮮明的反差香氣。前調的薄荷、柑橘醛帶來清新，與粉紅胡椒的辛辣形成碰撞，像初遇時的驚喜；中段則由乳香與茉莉讓香氣變得溫暖、柔美，氛圍漸漸沉靜下來。最後，苔蘚與香根草帶來大地般的深沉收尾，像走過驚喜之後留下的餘韻，悠長而耐人尋味。

▲香水 。（圖／翻攝官網）

▲D'ORSAY W.T. 淡香精，50ml／NT$4,800。（圖／D'ORSAY）

前調：綠薄荷、粉紅胡椒、柑橘醛
中調：乳香精油、茉莉、天竺葵精油
基調：苔蘚、香根草精油、乳香樹脂

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

