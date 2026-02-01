米其林二星餐廳前菜是假的軟木塞！Restaurant A主廚桌邊做溫沙拉給你吃

文、圖／Ean

首次造訪今年（2025）八月剛晉升米其林二星的Restaurant A，品嚐他們剛推出的「Year of 2025」年度精選菜單。身為攝影師，透過鏡頭紀錄美食雖是我的日常，但Restaurant A的料理美學，卻特別能點燃我的快門魂，讓這份日常昇華為驚艷。這不僅僅是一頓晚餐，更像是一張集結了今年春、夏、秋三季精華的「Greatest Hits」專輯。主廚Alain將過去一年的味覺高光時刻濃縮於此，並用一種極具詩意的方式，在純白的畫布上重新展演。

▲在開放透明的廚房前，主廚Alain正帶領團隊探索Fine Dining的更多可能。

▲井然有序的純白廚房，廚房團隊專注雕琢每一道味覺藝術。

▲如花朵般綻放的有機造型器皿，與溫沙拉的精緻擺盤相得益彰。

▲2025年8月甫晉升二星，Restaurant A在今年寫下了全新的味覺里程碑。

空間美學：See-through 的純白美術館

走進位於Diamond Towers二館4樓的Restaurant A，第一印象是純粹。餐廳空間由十禾建築師事務所的建築師吳聲明操刀，他以「See-through」為設計核心，貫徹了「無我」的空間哲學。放眼望去，極致的「白」佔據了視覺主調，但這份白並不單調，而是透過金屬格柵、透光玻璃、手刷漆面與亞麻織品等不同材質的堆疊，創造出豐富的層次感。

這裡就像一座美術館，每隔一段時間就會更換牆上畫作，而空間是退讓的背景，為的是讓盤中的料理與用餐的賓客，成為真正的主角。這次被安排在名為「A ROOM」的VIP包廂，這是一個能容納6至8人的私密空間，極具隱私感的設計，讓我能更專注於這場味覺展演。

▲建築師吳聲明以「See-through」為核心，構築出如美術館般的純白空間。

▲寬廣明亮的用餐區，空間選擇退讓為背景，讓料理成為盤中的真正主角。

▲在入口休憩區的自在時光，這杯主廚手沖咖啡為旅程畫下最完美的句點。

▲打破固有的用餐框架，以高腳杯盛裝的料理成品，讓視覺與味覺在入口前就已充滿期待。

▲餐後，每位賓客都會收到精緻的當日品嚐菜單。

器皿之美：許向罕與永續大理石的香檳地貌

入座後，最先抓住我快門的，不是食材，而是桌上那組純白、極具雕塑感的器皿。

這是由台灣知名的工業設計師許向罕特別為Restaurant A量身打造的「Terrain Plate」系列。這套共有6款的設計，靈感源自Alain主廚當年在法國香檳區習藝的旅程記憶。對於一位敏銳的創作者來說，風土不僅是味覺的來源，更是視覺的養分。

許向罕將香檳區的地貌轉化為雕塑語言，有的盤面模擬了葡萄園起伏的丘陵地形，有的刻畫出風吹過土地的紋理，甚至有一款以圓潤的幾何凹槽，具象化了香檳酒液中緩緩升騰的泡泡，皆充滿了詩意的意象。

更讓我驚豔的是它的材質—永續大理石。設計師將大理石的邊料粉碎後重新聚合，這道工序讓器皿表面呈現出如同真實土地剖面般的層次質感與顆粒觸感。在精準的燈光佈局下，這些凹凸紋理創造出了豐富的陰影，等待著色彩斑斕的食材上去揮灑。

▲純白的地景器皿，如同畫布般等待著四季食材上去揮灑。

Sensation：四季流轉的味覺光譜

這套名為「Year of 2025」的菜單，將味覺體驗的主題定調為「Sensation」（感官），意在帶領賓客經歷一場從鹹、苦、甜到鮮、酸、辣的感官旅程。

序曲：味覺的甦醒

2025 Summer Salty | BOUCHON 軟木塞

以法文「軟木塞」（Bouchon）為名，主廚充滿玩心地將馬鈴薯與魚子醬做成軟木塞造型，混雜在眾多真的軟木塞中，讓賓客動手翻找。一口咬下，綿密的薯泥與魚子醬的鹹鮮在口中爆開，黑胡椒的微辛點亮了味覺，彷彿開瓶慶祝般的喜悅。

▲真假軟木塞穿插其中，讓賓客動手翻找主廚藏在盤裡的童心。

▲以「軟木塞」為名，將馬鈴薯與魚子醬結合，開啟味覺的驚喜旅程。

2025 Spring & Autumn Bitterness | SARRAZIN 蕎香蘆筍魚子醬

這道菜結合了蕎麥與蘆筍，蕎麥帶出的穀物香氣與蘆筍的優雅苦味，是大人的味道，佐以魚卵的鮮味，平衡了整體的層次。

▲以鳥巢意象呈現的蛋殼料理，在粉嫩色澤中展現了春日盎然的生命力。

▲在盤緣優雅舒展的蘆筍與碎花，展現了「Sensation」菜單中關於苦味與鮮味的完美平衡。

2025 Spring Sweetness | PISSALADIERE 炙烤青魽洋蔥塔

解構了南法經典的洋蔥塔，焦糖洋蔥的甜與青魽、橄欖的鹹香交織，彷彿嚐到了普羅旺斯的春風。

▲Canon R6 Mark III 精準捕捉了魚肉炙烤後的細緻紋理與醬汁的光澤感，視覺上已令人垂涎。

經典與海鮮的變奏

2025 Autumn Spicy & Acidity | MIGNONETTE 胭紅胡椒鮮貝杯

北海道干貝的甘甜是主角，佐以法式酸辣醬汁（Mignonette），紅蔥頭與胡椒醋的刺激感，將海味的鮮甜推向高峰。

▲盛裝在純白線條器皿上的鮮貝杯，在視覺的火紅與盤底的深邃間，展現極具張力的感官對比。

Classic | SOUP AND BREAD 蕈菇咖啡與栗子甜甜圈

作為Restaurant A開幕至今的鎮店之作，這道料理展現了經典與創新的平衡。主體是口感如卡布奇諾泡沫般細緻的蘑菇湯，輔以濃郁的牛肝菌粉提香。亮點在於搭配的甜甜圈，主廚首次調整了開業以來的蕈菇內餡配方，針對秋冬時令改用栗子入餡。栗子的香甜厚實與蘑菇湯的鹹鮮濃郁，在口中交織出極具季節感的溫暖層次。

▲鎮店之作的冬日變奏：綿密蘑菇湯搭配首次登場的栗子內餡甜甜圈，溫暖厚實。

▲如卡布奇諾般細緻的蘑菇湯，香氣撲鼻。

2025 Spring From Root to Flower | PETIT POIS A LA FRANCAISE 鮮蟹奶酪蜜糖豆

源自春季菜單的亮點之作，這道前菜完美演繹了「全食材利用」的概念。主角蜜糖豆被精細拆解：豆莢熬製成醬汁基底，新鮮豆苗做成沙拉，內裡的豆仁則製成獨特的甜豆冰淇淋，展現多變的質地。佐以松葉蟹沙拉的奢華海味，蟹肉的鮮甜與豆類的清甜相互襯托，是一道結構精巧的清爽小點。

▲鮮蟹奶酪蜜糖豆：將豆莢、豆苗與豆仁精細拆解，在高腳杯中層疊出春意盎然的清爽序曲。

2025 Summer Surf And Turf | SALADE VERTE 漬鮪麥米溫沙拉

這道「漬鮪麥米溫沙拉」將氣氛帶入高潮，Alain主廚親自進入包廂在面前進行桌邊服務，熟練地拌勻醃漬入味的鮪魚與溫熱的野米，隨著攪拌的動作，香氣在包廂內四溢。這種近距離的互動，打破了Fine Dining既有的距離感。

▲Alain主廚親臨桌邊完成「漬鮪麥米溫沙拉」的最後步驟，以近距離的職人丰采，將整晚的用餐氣氛推向高潮。

▲醃漬入味的鮪魚與富含口感的野米，每一口都蘊含著夏日森林與海洋的對話。

2025 Spring From Root to Flower | VICHY 薰衣草帝王紅鮭

這道料理精準扣合春季主題，貫徹了全食材利用的惜物哲學。選用油脂豐富的紐西蘭帝王鮭，肉質處理得極為細嫩。主廚巧妙運用紅蘿蔔的多重型態來堆疊口感：周圍環繞的是紅蘿蔔泡泡，頂層則鋪陳了醃漬切片與胡蘿蔔葉沙拉，帶來清爽的酸度與口感。底層醬汁更是畫龍點睛，大膽結合苦艾酒與薰衣草製作奶醬，獨特的草本香氣與鮭魚的鮮甜油脂相互平衡，風味深邃而迷人。

▲宛如盤中的春日風景，如雲朵般的泡泡與繽紛花草，在波浪餐盤上交織出極具詩意的味覺光譜。

主菜：森林與土地的對話

2025 Autumn Bird VS. Mushroom | FORESTER 葉影鵪鶉鮑魚菇

這道料理精準演繹了秋季森林的意象。食材選用蕈菇與鳥禽為雙主角：鮑魚菇採天婦羅手法處理，鵪鶉則經過風乾與燒烤的繁複工序，兩者交錯擺盤，口感對比鮮明。醬汁的設計極具層次，由上至下分別運用了蕈菇與鮑魚肝、堅果，以及無花果葉，堆疊出豐富的風味光譜。搭配台灣特有的山菜過貓，不僅增添在地風土滋味，更完美點題了秋季森林的蕭瑟與豐饒。

旁邊還有一碗湯，使用鮑魚菇跟櫛瓜做成一朵花的形狀，採用桌邊服務淋上熱湯，然後綻放。

▲葉影鵪鶉鮑魚菇：以天婦羅鮑魚菇與燒烤鵪鶉為雙主角，在盤中構築出深秋森林的立體意象。

▲桌邊服務的驚喜時刻，熱湯淋下的瞬間，由鮑魚菇與櫛瓜交織而成的繁花在碗中優雅綻放。

▲從視覺插畫延伸至盤中料理，Restaurant A在細微處展現了對美學的高度堅持。

2025 Autumn Mushroom | BOURGUIGNON 深秋野蕈炭燒牛

壓軸登場的主菜，選用頂級安格斯牛演繹深秋的豐厚。醬汁汲取了法國北部香薰蒜的靈感，與被譽為「菌中之王」的羊肚菌相互輝映，堆疊出濃郁的季節感。配角亦不馬虎，一旁是綿密的日本金時地瓜泥，再綴以甜菜根染色的西谷米脆片，在視覺的紅豔與口感的酥脆間，為這場秋日饗宴畫下完美句點。

▲壓軸登場的深秋野蕈炭燒牛，頂級安格斯牛搭配「菌中之王」羊肚菌，在盤中鋪陳出厚實的季節色彩。

▲這把特製牛排刀徹底顛覆了使用習慣，不同於傳統切法，它是以水平面來受力切肉。

▲在視覺的紅豔與口感的酥脆間，這道主菜為整場秋日饗宴畫下完美句點。甜點、就留給另外一個胃。

甜點：從微醺到甜蜜的收尾

這裡的甜點並非單一呈現，而是一套結構完整的Tasting Menu。四道甜點依序上桌，展現了極高的精緻度與創意。主廚巧妙玩轉「酒」的元素，將DAIQUIRI與PINA COLADA解構重組，保留了調酒的清爽與熱帶風情；S’MORE則是一大亮點，將松露融入傳統露營烤棉花糖的意象中，風味厚實又帶點歡樂。最後由結合芭樂酸甜與冰酒香氣的VACHERIN壓軸，展現了Fine Dining的細膩高度。

▲透過Canon EOS R6 Mark III升級後的對焦系統，成功凝結了粉末落下的動態瞬間，展現出Fine Dining桌邊服務的節奏美感。

▲打破傳統甜點想像，這道厚實而歡樂的創作，體現了Restaurant A在精緻度與創意上的不斷突破。

▲在近距離特寫下，金黃果物與精緻嫩芽在杯中交織，呈現出如珠寶般的甜點質感。

Subtle：液體的協奏曲

在這套每人NT$8,350+10%的菜單中，最讓人覺得物超所值的，是內含了5款Pairing。侍酒師的選酒邏輯名為「Subtle」（細微），意在不搶過料理風頭，卻能細膩地烘托風味。從開場的Philippe Gamet香檳，到搭配海鮮的紐西蘭Greystone Sauvignon Blanc，每一杯都肩負著起承轉合的助攻角色。

▲在私密包廂「A ROOM」的溫潤光影下，這杯香檳不僅是味覺的起點，更是開啟這場感官巡禮的儀式感。

▲在這套結構完整的Pairing中，每一款選酒都精確對準了料理風味，展現米其林二星餐廳全方位的感官細節。

▲當「薰衣草帝王紅鮭」遇上侍酒師精選的配飲，酒液中的草本香氣與鮭魚油脂相互平衡，譜寫出動人的液體協奏曲。

特別值得一提的是，這裡對「不喝酒」的賓客展現了極高的尊重。即便不選擇酒精，由飲品顧問David Hsiao操刀的無酒精搭配（Non-Alcohol Pairing）同樣精彩。透過萃取與發酵，譜寫出另一種液體詩篇。例如「BLANCS 25304」大膽以桂花、木瓜與苦瓜交織出甘苦餘韻；「ÉVEILLE」則用萬壽菊與蘆筍帶來如晨露般的青翠氣息。有趣的是，也有模擬酒感的巧思，像是有著茉莉與芭樂香氣的「À VERDITO」模擬萊姆酒的調性，以及壓軸「ASTORIA」以玫瑰與核果呼應白蘭地的醇厚。讓不飲酒的人，也能感受到完整的用餐體驗。

▲一滴入魂，Canon EOS R6 Mark III的高速快門捕捉了風味成型前的關鍵瞬間。

▲誰說Fine Dining只能藉酒微醺？這場液體的協奏曲，讓不飲酒的人也能在多變的風味流動中感受完整的年度菜單靈魂。

▲以Mojito為靈感翻轉，這款揉合了茉莉清香與芭樂熱帶氣息的無酒精調飲，在清爽的基調中帶出極具層次的風味曲線，是這晚我最喜愛的一支。

尾聲：主廚的隱藏版手沖咖啡

用餐結束後的甜點咖啡茶環節，餐廳貼心地安排在入口休憩區進行，讓體驗更顯餘裕。這晚的咖啡服務讓我驚喜，竟是由主廚Alain親自手沖，其在選豆上頗具巧思，選用衣索比亞谷吉（Guji）產區咖啡豆，以中深焙為基底、拼配些許淺焙豆的手法，讓咖啡保留了谷吉標誌性的花果香，同時又賦予了咖啡醇厚的口感。入口時既有深焙的溫潤，又不失淺焙的明亮酸值，尤其在冬季此刻用來搭配收尾甜點，平衡感恰到好處。

▲主廚Alain在餐後親自為賓客執壺，將對料理的講究延伸至杯中這抹明亮的花果香氣。

▲揉合馬鞭草、薄荷、香蜂草與杭菊的清新，這支以柑橘茶包為基底的現沖花草茶喝起來相當舒服。

▲在純白的大理石几案上，精緻的法式小點如同工藝品般優雅陳列。

▲休憩區呈現如美術館般的通透氛圍。

▲在冬季此刻，啜飲一口帶有深焙溫潤與淺焙酸值的谷吉咖啡，令人滿足。

攝影師的後記：Canon EOS R6 Mark III的極致表現

檢視記憶卡中近五百張的影像，紀錄的不僅是一頓晚餐，更是一場視覺與味覺的豐盛旅程。為了在低光源環境下保有畫質純淨度，這次特別選用剛上市的Canon EOS R6 Mark III，搭配離機閃燈補光。

其中最具挑戰性的，莫過於那幾款全白的「地形餐盤」。白色在光影下的層次極難掌控，稍有不慎便會過曝或平淡無奇。得益於新機優異的動態範圍，照片成功保留了再生大理石特有的細微顆粒與礦物紋理，將器皿的工藝細節與食材的鮮豔色澤忠實還原。此外，升級後的對焦系統在捕捉主廚拌沙拉的動態瞬間時，亦展現了讓人信賴的鎖定能力。

▲透過Canon EOS R6 Mark III的多角度翻轉螢幕，讓我在拍攝這類高難度的垂直俯拍時，能免於盲拍，從容且精準地進行構圖。

▲每一張影像的背後都是對細節的推敲。

▲即便液體流動快速，Canon EOS R6 Mark III對焦系統依然能穩穩抓住焦點。

▲感謝主廚Alain的邀請，讓我帶著鏡頭與味蕾享受一趟精彩的美食之旅。

/ Info. /

Restaurant A

官網｜FB｜IG

Restaurant A | Year of 2025 Menu

供應期間： 2024／12／9 – 2025／2／28

價格： NT$8,350 + 10%／人

內容： 含精選料理及5杯Pairing（可選酒精或無酒精）

地點： 台北市大安區忠孝東路三段282號4樓（新光三越Diamond Towers二館）

作者：「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！