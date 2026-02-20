過年必追熱門好劇清單！全都完結一口氣完食不用苦等

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG、微博

過年連假不少人選擇宅在家追劇放鬆，從療癒愛情到情感張力十足的故事，都能陪伴長假時光，以下整理三部口碑表現亮眼、討論度持續升溫的戲劇清單，不論是想感受曖昧悸動，還是沉浸角色成長，都很適合列入過年追劇名單。

1.《愛情怎麼翻譯》



近期話題火熱的韓劇，由演員金宣虎、高胤禎主演，從語言與文化差異切入愛情關係，故事圍繞溝通、理解與誤會展開，看似輕鬆卻暗藏現實層面的情感課題，角色之間的對話自然不做作，讓觀眾在追劇的同時，也不自覺反思感情中「說出口」與「被理解」的重要性。

2.《狙擊蝴蝶》

網路討論度極高的大陸戲劇作品，由陳妍希以及周柯宇演出，以細膩情感鋪陳見長的愛情劇，描寫女主角在感情與自我之間反覆拉扯的心境，劇情節奏溫柔卻不拖泥帶水，將暗戀、錯過與重新靠近的情緒刻畫得相當真實，讓不少觀眾直呼「很有共感」，適合喜歡慢熱系愛情的人細細品味。

3.《雙軌》



結合成長與情感線的劇情設定，透過角色在人生不同階段的選擇，描寫愛情與現實交錯的拉扯感，劇中情緒張力十足，既有甜蜜片段，也不避諱呈現迷惘與挫折，讓整體故事更貼近真實人生，追起來相當有代入感。