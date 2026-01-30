fb ig video search mobile ETtoday

巴黎高訂周／蔡依林化身銀羽女神！Valentino離世後品牌首秀「全場窺探」

記者鮑璿安／綜合報導

巴黎高級訂製週第三日，Valentino 迎來名為「世界之鏡」的2026高級訂製系列，然而距離品牌創辦人Valentino Garavani 逝世僅數日，眾人還籠罩在深深的不捨中，創意總監Alessandro Michele雖未直接做出紀念設計，但在大秀揭幕之際，他特別寫下一封信來告別Valentino先生：「在Valentino先生身上，神話獲得了具象的形態：一種生生不息的美學理念，它超越季節更迭，當下仍在低語。」

▲蔡依林身穿一襲筆直剪裁的銀白條紋短洋裝，好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson）則選擇一身帶有金屬光澤的織花斗篷式外套。（圖／品牌提供）

大秀的嘉賓星光熠熠，台灣代表蔡依林身穿一襲筆直剪裁的銀白條紋短洋裝，肩部綴有羽毛點綴，營造出帶有未來感的優雅氣場，搭配同色系花卉蕾絲絲襪，細節呼應大秀的華麗主題。好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson）則選擇一身帶有金屬光澤的織花斗篷式外套搭配深色蕾絲內搭與黑色短褲，展現華麗叛逆的搖滾風情。

本次秀場打破伸展台的觀看形式，選址巴黎網球俱樂部，Michele 將場地化為一座現代版凱撒全景劇院（Kaiserpanorama），這種十九世紀末的光學裝置曾讓人們窺見遠方異地風景，如今則轉化為一種當代窺視儀式。觀眾各自將頭探入圓柱形的木質艙體，從微小的觀視孔中一睹服裝風采，一如藝術家 Walter Benjamin 描述的凝視狀態，充滿詩意。這場秀拒絕影像過度曝光的快速消費，轉而引導觀眾回歸凝視與內觀。每一套高級訂製作品在此過程中化為一場「顯現」，象徵著服飾的神聖、獨特與難以複製的存在。Michele 指出：「每個人都是孤獨觀看，但同時也參與一場共享的公共儀式。」

本系列在設計語彙上亦承襲 Michele 一貫的華麗浪漫與文化挪用，他從好萊塢黃金時代中擷取靈感，以精緻刺繡、戲劇化剪裁與誇張配件構築神祇般的形象。從首套深紅色開襟禮服到羽毛冠飾、閃耀珠鏈面紗、垂墜金屬細節，每一件都像是從電影考古中挖掘出的夢幻造型，讓極繁主義愛好者看了產生快感。Alessandro Michele 在訪談中坦言：「我想回到那個年代，那是我的執念之一。」這些作品不是向古典致敬，而是將歷史重新編碼為當代敘事的化身，讓神話藉由高級訂製之手重返肉身與布料之間。

香奈兒（CHANEL）於巴黎大皇宮內，揭開2026春夏高級訂製服系列序幕，這不僅是品牌新任創意總監Matthieu Blazy的訂製服首秀，也是他對極致工藝的答卷。從秀前的影片預告就藏有無數夢幻細節，鳥兒、松鼠、兔子輪番上陣，將大家的期待值拉到最高點，而秀場也被佈置成童話故事般的意向，編織一場超乎現實的時尚仙境。

為大秀開場的斜紋軟呢套裝採用簡約設計，運用真絲雪紡（silk mousseline）打造幾近透明的輕盈質感，讓過往厚重的斜紋軟呢從此有了呼吸空間，帶有近乎夢境般的曖昧輪廓，藉此呼應「香奈兒是什麼？」這個本質問題。這一系列堪稱名副其實的情書，多件服裝內層藏有繡上的紅唇、香水瓶、手寫情書等象徵性符號，一一喻示穿著者的個人歷史。Matthieu Blazy戲劇性的剪裁毫無疑問是高訂秀的看點之一，服裝變得輕盈流動，羽毛與鳥類成為象徵性語彙，服裝上出現類似羽翼的刺繡與拼貼，從黑色剪裁如烏鴉、鷺鷥的剛硬優雅，柔中帶剛彰顯香奈兒女性的本質。其中細節更由le19M工坊聯手製作，羽毛錯落有致、刺繡流暢滑動，展現高訂技藝的極致演繹。

Valentino, 高級訂製, 巴黎時裝週, 蔡依林, AlessandroMichele

