表面溫和實則脾氣超壞的三大星座！TOP 1觸碰家人或底線　就很容易瞬間爆發

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

有些人給人的第一印象總是溫和有禮、好相處，說話輕聲細語，情緒似乎永遠在線上管理中，但其實這類型的人往往把脾氣收得很深，一旦被踩到地雷，爆發力反而更驚人，星座性格中，就有幾個屬於如此，平時不動聲色，生氣時卻讓人措手不及。

TOP 3 天秤座



天秤座給人的形象向來圓融、有禮，擅長維持場面和平，看似好說話，其實內心有一套非常清楚的是非標準，他們討厭衝突，選擇先忍、先讓，但這並不代表沒有情緒，當不公平的狀況一再發生或被逼著站邊表態時，累積已久的不滿會一次湧上來，語氣冷靜卻句句帶刺，讓人後知後覺才發現原來早就踩線。

TOP 2 雙魚座



雙魚座外表溫柔、感性，常被認為脾氣很好，但其實他們的情緒感受力極強，任何細微的不被尊重都會默默記在心裡，他們不太會當場翻臉，而是選擇壓抑、退讓，甚至替對方找理由，只是當情緒超過負荷時，容易突然情緒潰堤，不是冷戰抽離，就是一次把委屈全說出口，讓身邊的人錯愕不已。

TOP 1 巨蟹座



巨蟹座是最典型的「表面好好先生／小姐」，他們重感情、顧大局，平時對身邊的人包容度極高，看起來幾乎沒有脾氣，但其實內心非常敏感，也很會記仇，他們生氣時不一定大吼大叫，而是情緒瞬間轉冷，態度疏離，甚至用沉默表達不滿，一旦觸碰到他們在意的家人、安全感或底線，累積的情緒會瞬間爆發，殺傷力往往比直接發火還強。