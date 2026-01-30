fb ig video search mobile ETtoday

表面溫和實則脾氣超壞的三大星座！TOP 1觸碰家人或底線　就很容易瞬間爆發

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人給人的第一印象總是溫和有禮、好相處，說話輕聲細語，情緒似乎永遠在線上管理中，但其實這類型的人往往把脾氣收得很深，一旦被踩到地雷，爆發力反而更驚人，星座性格中，就有幾個屬於如此，平時不動聲色，生氣時卻讓人措手不及。

星座,占卜,個性,。（圖／IG）

TOP 3　天秤座

天秤座給人的形象向來圓融、有禮，擅長維持場面和平，看似好說話，其實內心有一套非常清楚的是非標準，他們討厭衝突，選擇先忍、先讓，但這並不代表沒有情緒，當不公平的狀況一再發生或被逼著站邊表態時，累積已久的不滿會一次湧上來，語氣冷靜卻句句帶刺，讓人後知後覺才發現原來早就踩線。

TOP 2　雙魚座

雙魚座外表溫柔、感性，常被認為脾氣很好，但其實他們的情緒感受力極強，任何細微的不被尊重都會默默記在心裡，他們不太會當場翻臉，而是選擇壓抑、退讓，甚至替對方找理由，只是當情緒超過負荷時，容易突然情緒潰堤，不是冷戰抽離，就是一次把委屈全說出口，讓身邊的人錯愕不已。

TOP 1　巨蟹座

巨蟹座是最典型的「表面好好先生／小姐」，他們重感情、顧大局，平時對身邊的人包容度極高，看起來幾乎沒有脾氣，但其實內心非常敏感，也很會記仇，他們生氣時不一定大吼大叫，而是情緒瞬間轉冷，態度疏離，甚至用沉默表達不滿，一旦觸碰到他們在意的家人、安全感或底線，累積的情緒會瞬間爆發，殺傷力往往比直接發火還強。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

減齡超有感！5種「延緩老化食物」吃起來　就是比別人老得慢

減齡超有感！5種「延緩老化食物」吃起來　就是比別人老得慢

賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放」

賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放」

「綠茶心機女」5特質！男生面前楚楚可憐、擅長用情緒博同情

「綠茶心機女」5特質！男生面前楚楚可憐、擅長用情緒博同情

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學 UNIQLO新春限時特惠390元穿新衣！Gap「全場5折起」馬年復古大學T登場 日本星巴克新作「阿芙佳朵星冰樂」登場！濃可可＋餅乾甜苦交融太迷人 不適合結婚的星座Top 3！第一名天生抗拒承諾　只想享受當下戀愛 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 李多慧百褶裙搭NB鞋示範超甜開運穿搭　柯震東想找她當韓文家教 馬年聞香迎好運！CREED、PENHALIGON’S 新春限定一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面