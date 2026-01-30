生肖、姓名有「馬」免費換主餐！IKEA新春優惠只限6天

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節即將到來，IKEA 瑞典餐廳今年首度推出大放送，生肖屬馬或是姓名中含有「馬」字的民眾，在春節期間至指定門市瑞典餐廳，不限消費金額，即可免費兌換經典肉丸餐，足足 8 顆肉丸讓你「丸得福」。近期IKEA也推出充滿台味的季節限定「藥膳羊肉湯」，並同步祭出多款適合多人分享的新春優惠套餐，無論是一人、小家庭或聚會通通都有得選。

▲IKEA新春請屬馬民眾免費吃主餐。（圖／業者提供）

▲IKEA新春請屬馬民眾免費吃經典肉丸餐。（圖／業者提供）

長長春節 9 天連假，IKEA 正在召喚你！從 2／17 至 2／22 日（大年初一至初六）期間，生肖屬馬或姓名中含有「馬」字的宜家卡卡友，於新莊、新店、內湖三家指定門市的餐廳消費不限金額，即可免費兌換一份 8 顆肉丸主餐，整個很夠誠意邀你來逛街。

▲IKEA新春請屬馬民眾免費吃主餐。（圖／業者提供）

▲藥膳羊肉湯，原價199元，卡友價168元。

針對台人喜愛火鍋的特性，IKEA 即起也推出「藥膳羊肉湯」主打溫補路線。湯頭放入當歸、川芎、枸杞等藥材，搭配米酒、薑與鹽，呈現出濃郁溫潤的口感。入口時能感受到藥材的甘甜與薑片的微辛暖意，原價 188 元，卡友優惠價 168 元。瑞典食品超市則開賣「酸白菜肉丸鍋」，口感酸香開胃，搭配招牌肉丸，原價 199 元，優惠價 175 元；「羊肉湯」冷凍包則主打濃郁藥膳風味，原價 259 元，優惠價 227 元，2 款優惠價至 2／25 止。

▲IKEA新春請屬馬民眾免費吃主餐。（圖／業者提供）▲IKEA新春請屬馬民眾免費吃主餐。（圖／業者提供）

▲脆皮豬腳佐德國酸菜、帕瑪森 8 盎司肋眼牛排。

此外，針對年節期間親友聚餐的需求，2／25 前也開賣「新春分享餐」組合包，包括脆皮豬腳佐德國酸菜、雙色地瓜塊、大三元吉利丸，搭配兩杯冷飲，優惠價 599 元；「新春開運餐」包括帕瑪森 8 盎司肋眼牛排、鄉村烤半雞與 8 顆瑞典肉丸，搭配三杯冷飲，優惠價 799 元。2／5 至 2／15 期間，卡卡友於指定門市購買家具家飾單筆滿 888 元，還可獲得積木年曆或紅包春聯套組。

▲IKEA新春請屬馬民眾免費吃主餐。（圖／業者提供）

MUJI 無印良品今年首度於「良品市場」推出充滿濃厚台灣味的年節選品，主打具備永續認證的烏魚子與在地農產，讓你逛家居還能順便辦年貨。

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供） ▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

近年積極強化在地的無印良品，也開始針對春節開辦「年貨」，首度推出主打「永續標章」的烏魚子，強調在兼顧漁民生計與海洋永續下捕撈，並採薄鹽、手工與日曬工法製作，保留食材原味與厚實口感，開賣切片包裝與完整禮盒，一口烏魚子（150公克），售價 750 元；友善漁船烏魚子（5-8兩），售價 888 元至 1,688 元 。

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

而寓意「大吉大利」的茂谷柑來自雲林斗六，在地鮮產強調果肉 Q 彈多汁，六入禮盒售價 169 元，3.6公斤盒裝售價 699 元。還有售價 550 元、香氣濃郁，適合燉湯或炊飯的阿里山「段木香菇」，以及阿里山森林蜂花粉與嘉義大學節水米的「森林米語花粉金磚」，與來自部落採集的森林蜜，都是在地農產，售價 250 元至 450 元。

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供） ▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

IKEA, 瑞典餐廳, 農曆春節, 屬馬, 免費肉丸, 藥膳羊肉湯, 酸白菜肉丸鍋, 新春分享餐, 新春開運餐, 肋眼牛排, 烤半雞, 宜家卡, 積木年曆, 紅包春聯

