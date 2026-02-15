Jennie美出圈的紅色造型！Maison Margiela訂製禮服、胸衣戰袍可甜可鹽

記者鮑璿安／綜合報導

天團「BLACKPINK」成員Jennie一向以自身強烈的時尚感引領流行，而她其實相當喜愛以紅色為主打色，無論是正式紅毯或是舞台造型，都完美詮釋性感、優雅與力量的多重面貌。以下為你盤點 Jennie 代表性的四套紅色出圈造型，從造型設計細節、品牌搭配到整體風格一次看！





▲Jennie 詮釋 Robert Wun紅黑破壞感禮服，胸衣結構勾勒性感曲線，搭配同色系手套與不對稱裙身 。（圖／翻攝自IG）

Jennie 詮釋 Robert Wun紅黑破壞感禮服，胸衣結構勾勒性感曲線，搭配同色系手套與破壞不對稱裙身，紅黑交錯猶如火焰燃燒。外搭黑色皮衣增添街頭帥氣，腳踩 STAND OIL 系列軍靴 Vering Buckle Boots，為整體造型注入強烈機能感與反叛氣質。





▲Jennie 身穿 Dilara Findikoglu 的紅絲絨連身短裙 。（圖／翻攝自IG）

Jennie 身穿 Dilara Findikoglu 的紅絲絨連身短裙，裙襬綴以水晶吊飾閃耀搖曳，增添細節趣味與高級感，服裝來自其高級成衣系列，搭配 Christian Louboutin 紅色漆皮高跟鞋，整體色調統一卻層次分明。





▲Jennie這套來自 Maison Margiela 的特別訂製紅色薄紗禮服想必讓人印象深刻 。（圖／翻攝自IG）

Jennie這套來自 Maison Margiela 的特別訂製紅色薄紗禮服想必讓人印象深刻，貼身馬甲式剪裁結構與高腰線勾勒出完美身形，飄逸的超長袖如戲劇性披風般流動，宛如神話中的聖潔女神。Jennie 搭配一條鑲嵌彩寶的華麗頸鍊，完美襯托出裸肩頸線與禮服的高訂質感。

Jennie 身穿Zuhair Murad 2025 秋冬系列的深紅色洋裝，以立體剪裁勾勒出Jennie纖細的腰身與肩頸線條，愛心形的領口加上胸前微V設計，巧妙展露性感而不失高雅。整體以亮眼的酒紅色為主調，點綴銀白小釦，細節簡約卻極具設計感，裙身的高衩剪裁也拉長了腿部比例。配件方面，Jennie 選擇 Uniform Object 的金項鍊，整體金屬飾品與洋裝上的銀色釦飾互相呼應，突顯造型統一感與高級質地。腳踩一雙 Amina Muaddi 的黑色高跟鞋，為整體造型注入幹練力量感，兼具穩重與時尚。