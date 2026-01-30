三得利波摩馬年禮盒有驚喜　格蘭冠亞洲限定雪莉桶首發

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 馬年新春，三得利針對旗下兩大蘇格蘭品牌波摩（Bowmore）與歐肯（Auchentoshan），分別以「層次情感」與「順滑祝願」為題，推出包裝大氣且附贈專屬酒器的馬年禮盒；格蘭冠則推出獨家限定的「12 年雪莉桶」，以珍稀的初次雪莉桶工藝，帶來截然不同的風味體驗。

▲三得利波摩威士忌新春禮盒。（圖／品牌提供）

▲三得利波摩威士忌新春禮盒。（圖／品牌提供）

波摩 12 年：檸檬與蜂蜜交織的煙燻層次
來自艾雷島的波摩酒廠，今年新春禮盒以「層層綻放，無限歡慶」為設計靈感，透過流動線條與煙花圖騰演繹情感的堆疊。波摩 12 年單一麥芽蘇格蘭威士忌風味展現品牌標誌性的細緻平衡，入口先感受到檸檬與甜美石楠花蜜的氣息，隨後帶出經典的輕柔泥煤煙燻風味。  禮盒內附贈一只「BOWMORE 旋轉杯」，讓酒液在杯中與空氣接觸甦醒，增添品飲樂趣。售價 1,650 元。

▲三得利波摩威士忌新春禮盒。（圖／品牌提供）

歐肯：三款馬年禮盒滿足不同味蕾  
主打全品項3 次蒸餾的歐肯，今年結合馬年意象推出「三順安康」主題禮盒，寓意順心、順意、順利，包裝採深紅暖橙色調並融入幾何馬影，隨盒附贈「歐肯馬年威士忌杯墊」。口味包括「經典歐肯 12 年」、豐富甜感的「歐肯 14 年豐馥紫雪莉」、層次豐富的「歐肯三桶」售價 1,220 元至 1,750 元。

▲三得利波摩威士忌新春禮盒。（圖／品牌提供）

▲三得利波摩威士忌新春禮盒。（圖／品牌提供）

格蘭冠：亞洲限定初次雪莉桶　
格蘭冠酒廠今年推出全新「格蘭冠 12 年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。以酒廠經典的 12 年為基底，並採用「初次（First-fill）Oloroso 雪莉桶」進行二次熟成，賦予酒液瑰麗的琥珀光澤。

▲三得利波摩威士忌新春禮盒。（圖／品牌提供）

風味表現保留優雅花果香交織果園果香，以及肉桂、肉豆蔻的細緻辛香，尾韻則緩緩綻放出焦糖紅蘋果的甜美，伴隨著絲滑的奶油香草氣息，包裝上特別選用深紅色禮盒搭配同色系酒標，售價 1,400 元。

▲三得利波摩威士忌新春禮盒。（圖／品牌提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

威士忌, 三得利, 波摩, 歐肯, 格蘭冠, 馬年禮盒, 雪莉桶, 亞洲限定, 12年, 14年豐馥紫雪莉, 初次雪莉桶

