LIFE經典／讓山嶽成為主角的避難所　AltiHut小屋喚出建築的真正意義

在喬治亞海拔 3,014 公尺的卡茲別克上，一座避難所重新定義了登山者的棲身之所。它不再僅僅是遮風避雨的屋頂，而是對脆弱生態展現輕柔姿態的聲明。由 STIPFOLD 設計團隊操刀的全新 AltiHut 小屋，訴說人們想進入自然，不用變成環境殺手，將山林變成度假大飯店，也能有高品質的休憩空間。

如岩石般的外觀：與地景共融

當你在茫茫雪地中靠近這座小屋時，映入眼簾的是一個光滑的纖維混凝土殼體，僅留有一處開口。從外部審視，它完全不像一棟傳統意義上的房子，反倒像是一塊歷經歲月風霜的巨岩，或是被冰雪雕琢而成的自然形態。

設計團隊刻意選用這種材質，是為了讓建築隨著時間推移逐漸老化，進而模仿周遭岩石的色澤與紋理，最終完美隱沒於地景之中。這種「消失」的設計手法，讓建築退居幕後，確保壯麗的山景始終是視覺的焦點。

溫潤木質內裝：極致的反差

室內設計以天然木材無縫銜接牆面與天花板，形成一個連續且寧靜的保護層。與外觀冷峻的混凝土殼體形成強烈對比，這裡的每一個角落都散發著溫馨的氣息，讓抵達此處的旅人感受到的不是逃避寒冷，而是一種內在的平衡。

將風景引入生活的空間佈局

中央的起居區作為社交核心，連接著位於隱蔽角落的兒童房，以及懸浮於上方、面向地平線開放的夾層臥室。巨大的玻璃開窗將戶外景觀轉化為室內最主要的裝飾元素，讓入住者在甦醒的瞬間，第一眼看見的不是牆壁，而是無盡的地平線。這種設計巧妙地重置了高海拔住宿的體驗，讓日常生活中的起床、用餐與睡眠，都與大自然產生深刻的連結。

設計哲學：舒適與責任的共存

AltiHut 小屋的設計延續永續精神，所有建材皆透過直升機運送，能源則完全仰賴太陽能。其緊湊的佈局與克制的選材，並非單純的審美考量，更是為了在每一公斤重量都至關重要的環境中，簡化施工並降低對環境的衝擊。舒適並不意味著忽視環境代價，而是與生態意識共存。