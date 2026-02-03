說流行／Miu Miu為何讓新包看起來像舊的？手工打造「時間感」單品

記者鮑璿安 ／綜合報導

在當代時尚追求快速更新、完美無瑕之際，Miu Miu 反其道而行，推出名為「Making of Old」的全新企劃，重新定義「美」的價值。當你在入手商品時，就已經擁有了歲月的痕跡，更加貼近使用者原本的狀態，而這刻意為之的「仿舊」其實也藏有迷人的工藝細節。





▲「Making of Old」源自 Miu Miu 對復古服飾的深厚情感與對工藝細節的極致講究 。（圖／品牌提供）

「Making of Old」源自 Miu Miu 對復古服飾的深厚情感與對工藝細節的極致講究，企劃從選材開始便精挑細選，品牌團隊嚴格挑出最優質皮革，並以研究者般的態度細察其紋理、質感與天然特徵，目的是保留材質最真實的生命痕跡。不同於傳統拋光、拋舊的量產流程，Miu Miu 採用純手工打磨、洗滌、刷製等繁複程序，為皮革賦予經時間雕琢後才會擁有的光澤（Patina），仿若穿越時空的歷史見證。

這套工藝不僅限於特定品項，而是橫跨品牌完整的產品線，包括經典的 Arcadie、Pocket 與 Wander 包款，都可見歲月與手作交織出的質感紋路，褪色的邊緣細節、深淺不一的刷色紋理，如日曬般擁抱過的痕跡，一一細數著使用者的個人印記。此外，也延伸至 皮革微短褲、飛行外套、切爾西靴與綁帶長靴等多款單品，讓「做舊」不只是風格，而是呼吸般的日常存在。其中一只黑金皮革 Arcadie 包款即成為本次話題焦點，飽滿的壓紋搭配褪色邊緣與金屬細節，散發一種復古卻不老氣的時髦氣息。無論是配戴於肩上、手拿或夾於腋下，皆可自然展現出一種有故事的優雅感。

在 Y2K 浪潮褪去、極簡主義當道的時代，Miu Miu 大膽回歸「歷史的真實」。這場「Making of Old」企劃，不只是將「做舊」變成新潮流，更是提醒人們在快速消費時代中，該如何珍惜時間痕跡與工藝的溫度。

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。