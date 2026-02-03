fb ig video search mobile ETtoday

說流行／Miu Miu為何讓新包看起來像舊的？手工打造「時間感」單品

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

在當代時尚追求快速更新、完美無瑕之際，Miu Miu 反其道而行，推出名為「Making of Old」的全新企劃，重新定義「美」的價值。當你在入手商品時，就已經擁有了歲月的痕跡，更加貼近使用者原本的狀態，而這刻意為之的「仿舊」其實也藏有迷人的工藝細節。

▲▼「Making of Old」 。（圖／品牌提供）

▲▼「Making of Old」 。（圖／品牌提供）

▲「Making of Old」源自 Miu Miu 對復古服飾的深厚情感與對工藝細節的極致講究 。（圖／品牌提供）

「Making of Old」源自 Miu Miu 對復古服飾的深厚情感與對工藝細節的極致講究，企劃從選材開始便精挑細選，品牌團隊嚴格挑出最優質皮革，並以研究者般的態度細察其紋理、質感與天然特徵，目的是保留材質最真實的生命痕跡。不同於傳統拋光、拋舊的量產流程，Miu Miu 採用純手工打磨、洗滌、刷製等繁複程序，為皮革賦予經時間雕琢後才會擁有的光澤（Patina），仿若穿越時空的歷史見證。

▲▼「Making of Old」 。（圖／品牌提供）

▲▼「Making of Old」 。（圖／品牌提供）

▲▼「Making of Old」 。（圖／品牌提供）

這套工藝不僅限於特定品項，而是橫跨品牌完整的產品線，包括經典的 Arcadie、Pocket 與 Wander 包款，都可見歲月與手作交織出的質感紋路，褪色的邊緣細節、深淺不一的刷色紋理，如日曬般擁抱過的痕跡，一一細數著使用者的個人印記。此外，也延伸至 皮革微短褲、飛行外套、切爾西靴與綁帶長靴等多款單品，讓「做舊」不只是風格，而是呼吸般的日常存在。其中一只黑金皮革 Arcadie 包款即成為本次話題焦點，飽滿的壓紋搭配褪色邊緣與金屬細節，散發一種復古卻不老氣的時髦氣息。無論是配戴於肩上、手拿或夾於腋下，皆可自然展現出一種有故事的優雅感。

在 Y2K 浪潮褪去、極簡主義當道的時代，Miu Miu 大膽回歸「歷史的真實」。這場「Making of Old」企劃，不只是將「做舊」變成新潮流，更是提醒人們在快速消費時代中，該如何珍惜時間痕跡與工藝的溫度。

看更多話題包款

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

關鍵字：

MiuMiu, 復古工藝, 手工仿舊, Arcadie包, 時尚潮流

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！

LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙 韓團ENHYPEN即將來台！2／5全員現身Prada微風南山店 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 近期3雙討論度高的跑鞋　舒華同款顏值腳感都太犯規 以經典馬鞍包為靈感！Dior全新皮革香氛好迷人　出乎意料的好聞 「超絕保暖」5大穿搭技巧　日本專家：羽絨衣＆毛衣不能同時穿 IKEA全新兒童系列抵台開賣　長頸鹿燈、貓咪罐立馬缺貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面