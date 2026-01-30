如生巧克力般融化唇間！手感上癮的水潤唇膏　秒懂什麼是「零阻力」

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

生巧克力固態的外型，放入口中後隨體溫融化的綿密，讓人感受到滿滿幸福，近期也有不少質地宛如生巧克力的唇膏單品，雖然是固體膏狀，但塗抹瞬間直接絲滑融化，手感讓人欲罷不能。

＃THREE 夢幻柔光唇膏，售價1300元

終於回歸台灣的THREE 2026首度推出彩妝系列，以春季茶敘的溫馨氛圍，為此次妝容揭開序幕，其中，夢幻柔光唇膏推出兩款新色，宛如杏仁奶茶般的裸米色、香醇伯爵茶的紅棕色，不僅顏色非常百搭，唇膏配方更是添加法國薰衣草萃取、迷迭香葉萃取、摩洛哥堅果油配方，一抹超級滑順顯色，非常好推，暈染起來更是美到驚艷。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏－緞光，售價1450元

嬌蘭具有代表性的紅寶之吻唇膏針對不同的妝感，推出霧面或是緞光的質地，在春季更是全新限量色選登場，其中緞光質地可以展現出具有細膩光澤的色彩，不僅可以修飾唇紋，塗抹瞬間迅速柔化的質地，更是相當絲滑，完全不會讓人覺得乾燥，想要質感好氣色絕對要收。

＃SUQQU 晶采潤艷唇膏，售價2050元

上市之後即受到粉絲喜愛的晶采潤艷唇膏以高潤澤度的質感，迅速累積高人氣，在2026春季SUQQU以全新的「櫻、梅、桃、李」意象，設計出兩款新的顏色，具有活力感的色彩運用較低的飽和度，打造出妝容的低調內斂，大顆粒珠光增添光燦細節，讓雙唇在每一個光影下，都能熠熠生輝。