康寧再推史努比「冒險日常」系列　大容量、3用杯蓋更方便

記者蔡惠如／綜合報導

史努比（SNOOPY）聯名商品一向是票房保證，康寧餐具近期推出全新「SNOOPY 冒險日常系列」，不只要用可愛攻佔餐桌，更要解決使用上的「痛點」，換上衝浪、單車旅行等 6 款療癒新裝，最讓粉絲有感的是「容量」與「功能」的雙重升級，除提供更大容量馬克杯，還有針對辦公族設計的「一蓋三用」巧思，讓杯蓋能瞬間變身杯墊或點心盤，兼具顏值與實用性，為新春換新餐具提供了絕佳理由。

▲康寧史努比聯名系列。（圖／品牌提供）



康寧餐具今年再推史努比聯名「SNOOPY 冒險日常系列」，馬克杯一口氣新增 450ml 、460ml、600ml 等大容量款式，不管是要豪邁喝水或來杯大熱美式都綽綽有餘；甚至同步推出 900ml 的寬口泡麵碗，半夜追劇想吃碗熱湯麵剛剛好。材質上選用新骨瓷，不但質地輕盈、透光好清洗，而且適用於微波爐與電鍋。

而 450ml 馬克杯款式還有「多功能上蓋」設計，可當防塵保溫的杯蓋，拿下翻轉可做杯墊，還能當作獨立小碟子盛裝餅乾與點心，一個杯子就能搞定喝水、防潮與點心擺盤。針對新品上市也推出優惠方案，馬克杯原價 580 元至 780 元，活動期間任選 2 件 55 折，3 件 45 折，900ml 泡麵碗原價 1,080 元，檔期期間搭配其他 SNOOPY 系列限定產品，可享買一送一。

迎接農曆新年，康寧餐具也推出全台限量 1,000 組的「金馬賀歲・福滿新春福袋」，售價 1,999 元，標榜內容物價值最高超過 5,000 元，內含 SNOOPY 餐具及 Pyrex、Corningware 等實用鍋具保鮮盒。此外活動期間單筆消費滿 3,800 元，再加贈 Snapware 兩用環保袋。





▲IKEA宣布百件商品降價，BÅRSLÖV三人座沙發床附躺椅、tibbleby淺土耳其藍灰色現省2,000元；SAMLA收納盒原價39元，降價後29元。（圖／品牌提供）

農曆春節將至，不少民眾開始著手除舊佈新，看準年前居家大型家具換新需求升溫，IKEA 宜家家居宣布即起近百項熱銷商品降價，調價範圍涵蓋高詢問度的衣櫃、沙發等大型家具，以及多款實用收納小物。

▲LÄTTHET掛鉤和夾子原價99元，降價後79元；PRESSA 16夾晾/曬衣架原價129元，再創低價99元。

在這波降價名單中，大型家具的降幅最為有感，最高現省 2,000 元。根據 IKEA 統計，衣櫃、收納櫃與書桌是年前詢問度最高的前三名品項。其中，兼具客廳團聚與睡眠機能的「BÅRSLÖV 三人座沙發床附躺椅」，原價 19,990 元，調整後售價為 17,990 元，直接省下 2,000 元，其躺椅下方還設計儲物空間，可收納毛毯雜物。

除了大型家具，IKEA 也針對百元生活小物與收納用品祭出銅板價吸客，經典的「SAMLA 收納盒」今年價格再創新低，從 39 元降至 29 元，雖然單價低，但單個也能省下 10 元，多買幾個收納雜物更有感。

▲BLÅHAJ填充玩具小鯊魚，原價349元，降價後279元；RISATORP網籃原價249元，降價後199元。

像是陽台必備的「PRESSA 章魚曬衣架」降至 99 元，現省 30 元；機動性強的「RÅSKOG 推車」也從 899 元調降為 799 元，便宜了 100 元，其他還有多款租屋族與小家庭必備的實用單品，有需求可趁過年前快去衝一波。