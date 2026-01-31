12星座遲到排行榜TOP3揭曉 　射手的時間只是參考用

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼12星座遲到排行榜TOP3揭曉。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲有的星座天生沒有時間感。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

12星座中誰是遲到大王呢？其實客觀來說，遲到這件事，真的不是故意的，有時是星座寫在骨子裡的節奏感不同，有的人就是活在當下，有的人就是比較沒有時間感，不是不重視你，而是對「準時」的定義跟常人不太一樣。一起來看看最容易遲到星座Top3，看看有誰上榜了！

#第3名 射手座

射手座遲到，多半不是因為賴床，而是臨時又多做了別的事。他們出門前可能突然想：「既然都要出門了，不如順便去買個咖啡」「這個影片看完再走也來得及吧？」射手座天生樂觀，對時間的掌控偏向「應該趕得上」，常常沒來由插入其他行程，結果常常高估自己，搞得時間來不及。

▲▼12星座遲到排行榜TOP3揭曉。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第2名 水瓶座

水瓶座的遲到，來自於腦內宇宙太精彩。他們可能人在家，但思緒已經飛到外太空，等回神時才發現好像時間來不及了，水瓶對時間的感受很抽象，只要當下沉浸在想法裡，就很容易忽略現實世界的時鐘。

#第1名 雙魚座

雙魚座榮登第一名，真的一點都不意外。他們的遲到理由通常是：「路上發生了一點事」，雙魚對時間極度不敏感，加上情緒、感覺、氛圍常常左右行動，一個小插曲就能讓整個行程延後，他們不是故意遲到，而是覺得小遲到沒關係吧，只要沒超過30分鐘，都覺得自己在允許被原諒的範圍內。

標籤:星座, 遲到, 雙魚座, 水瓶座, 射手座

