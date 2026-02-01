抗老不只靠保養！營養師點名 5 種「越吃越年輕」食物

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼越吃越年輕食物。（圖／Unsplash）

▲鮭魚還有豐富蝦紅素，抗氧化能力超乎想像。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

臉色暗沉、細紋明顯，很多人第一時間怪保養品不夠力，但營養師孫語霙提醒，飲食才是影響膚況與老化速度的重要關鍵。吃對食物，才能從體內減少氧化與發炎，因此推薦5款食物，讓你越吃越年輕。

#藍莓

營養師孫語霙分享，藍莓屬於深紫色蔬果，含有花青素，有助對抗自由基、減少膠原蛋白流失，是飲食中常見的抗氧化來源。藍莓無論是直接吃或是搭配優格或是燕麥都適合。

▲▼越吃越年輕食物。（圖／Unsplash）

#杏仁果

杏仁果富含維生素 E，營養師指出，這類脂溶性抗氧化營養素，有助維持皮膚屏障穩定。建議每天吃一小把即可，提醒大家杏仁果熱量高，補充同時也不要吃過量。

#無糖綠茶

綠茶中的兒茶素屬於多酚類，有助清除體內自由基、維持代謝健康，建議挑選無糖綠茶，若是加糖、加珍珠，健康和抗老效果都會大打折扣喔！

▲▼越吃越年輕食物。（圖／Unsplash）

#初榨橄欖油

初榨橄欖油富含多酚與單元不飽和脂肪酸，是地中海飲食的重要脂肪來源。橄欖油用來低溫拌菜、淋上熟食增添風味都是好選擇，提醒不要高溫快炒，以免破壞營養。

#鮭魚

鮭魚含有 Omega-3 脂肪酸與蝦紅素，營養師解釋，鮭魚粉嫩嫩顏色是豐富的蝦紅素，抗氧化能力是維生素C的6000倍，預防紫外線導致的皺紋與斑點都很有幫助。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

