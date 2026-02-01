日本一上架就搶空！Jo Malone 櫻花限量系列亮相　

▲Jo Malone櫻花限量系列在日本很有人氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春天還沒到來，櫻花香氣已經先一步登場。Jo Malone 推出全新櫻花限量版系列，以經典香調重新演繹春日的短暫與悸動，從香水、擴香到髮香與護手霜，把「清冷又溫柔」的櫻花氣息帶進生活裡。

▲Jo Malone 櫻花限量版香水，100ml，6,150元、髮香噴霧，30ml，2,100元。

每年都在日本市場掀起討論的 Jo Malone 櫻花香水，今年再度以限量姿態回歸。香氣由明亮的佛手柑揭開前調，接著是柔軟細緻的櫻花與玫瑰層次，最後以玫瑰木收尾，不少日本網友形容它帶著「若有似無的撒嬌感」，不張揚卻很有存在感，讓人留下「她本來就很香」的印象。

▲Jo Malone 櫻花限量版擴香，165ml ，4,300元、櫻花限量版護手霜，30ml，950元。

除了香水以外，同系列也推出限量髮香噴霧，櫻花的柔霧氣息輕輕停留在髮絲間，櫻花限量版護手霜，以米色鋁管搭配粉色圓點設計，質地細緻柔潤，塗抹時為雙手覆上一層溫柔呵護。延續香水的春日調性，櫻花限量版擴香讓香氣慢慢在空間裡鋪開。乾淨的花香中帶著柔軟氣息，不厚重卻很有包覆感，適合日常居家或臥室使用。

▲嬌蘭 花冠粉櫻淡香水 琉晶珠櫻封印瓶 全球限量2,030瓶（台灣限量18瓶），125ml蜂印瓶搭配30ml隨身噴霧瓶，29,500元。

迎接春日花季，嬌蘭同步預告 2026 年限量作品「CHERRY BLOSSOM 花冠粉櫻淡香水 琉晶珠櫻蜂印瓶」。此次瓶身由 SWAROVSKI 施華洛世奇打造，以柔粉櫻花元素結合水晶切割與拋光工藝，呈現如春日花海般的光影層次，定位為兼具香氛與收藏價值的藝術瓶身。

