fb ig video search mobile ETtoday

日本一上架就搶空！Jo Malone 櫻花限量系列亮相　

>

▲▼櫻花香水。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone櫻花限量系列在日本很有人氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春天還沒到來，櫻花香氣已經先一步登場。Jo Malone 推出全新櫻花限量版系列，以經典香調重新演繹春日的短暫與悸動，從香水、擴香到髮香與護手霜，把「清冷又溫柔」的櫻花氣息帶進生活裡。

▲▼櫻花香水。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 櫻花限量版香水，100ml，6,150元、髮香噴霧，30ml，2,100元。

每年都在日本市場掀起討論的 Jo Malone 櫻花香水，今年再度以限量姿態回歸。香氣由明亮的佛手柑揭開前調，接著是柔軟細緻的櫻花與玫瑰層次，最後以玫瑰木收尾，不少日本網友形容它帶著「若有似無的撒嬌感」，不張揚卻很有存在感，讓人留下「她本來就很香」的印象。

▲▼櫻花香水。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 櫻花限量版擴香，165ml ，4,300元、櫻花限量版護手霜，30ml，950元。

除了香水以外，同系列也推出限量髮香噴霧，櫻花的柔霧氣息輕輕停留在髮絲間，櫻花限量版護手霜，以米色鋁管搭配粉色圓點設計，質地細緻柔潤，塗抹時為雙手覆上一層溫柔呵護。延續香水的春日調性，櫻花限量版擴香讓香氣慢慢在空間裡鋪開。乾淨的花香中帶著柔軟氣息，不厚重卻很有包覆感，適合日常居家或臥室使用。

▲▼櫻花香水。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 花冠粉櫻淡香水 琉晶珠櫻封印瓶 全球限量2,030瓶（台灣限量18瓶），125ml蜂印瓶搭配30ml隨身噴霧瓶，29,500元。

迎接春日花季，嬌蘭同步預告 2026 年限量作品「CHERRY BLOSSOM 花冠粉櫻淡香水 琉晶珠櫻蜂印瓶」。此次瓶身由 SWAROVSKI 施華洛世奇打造，以柔粉櫻花元素結合水晶切割與拋光工藝，呈現如春日花海般的光影層次，定位為兼具香氛與收藏價值的藝術瓶身。
 

關鍵字：

標籤:櫻花香水, 春季新品, JoMalone, 限量香氛, 護手霜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

抗老不只靠保養！營養師點名 5 種「越吃越年輕」食物

抗老不只靠保養！營養師點名 5 種「越吃越年輕」食物

日本一上架就搶空！Jo Malone 櫻花限量系列亮相　

日本一上架就搶空！Jo Malone 櫻花限量系列亮相　

日本必買「長青護手霜」號稱細紋橡皮擦　美甲師大推、隱藏版用法一次看

日本必買「長青護手霜」號稱細紋橡皮擦　美甲師大推、隱藏版用法一次看

SEVENTEEN DK紳士藍西裝帥炸機場！Becky上身Ralph Lauren新包氣場全開 康寧再推史努比「冒險日常」系列　大容量、3用杯蓋更方便 黑色超級食物大揭密！營養師教你「這樣吃」遠離疲勞和發炎 生肖、姓名有「馬」免費換主餐！IKEA新春優惠只限6天 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 表面溫和實則脾氣超壞的三大星座！TOP 1觸碰家人或底線　就很容易瞬間爆發 12星座遲到排行榜TOP3揭曉 　射手的時間只是參考用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面