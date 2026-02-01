SEVENTEEN DK紳士藍西裝帥炸機場！Becky上身Ralph Lauren新包氣場全開

記者鮑璿安／綜合報導

人氣韓團 SEVENTEEN 主唱 DK（李碩珉）與泰國人氣演員 Becky近期現身機場，被捕捉到正啟程前往墨爾本，參加全球最負盛名的體育盛事之一2026 年澳洲網球公開賽 ，而Ralph Lauren 今年第六度與澳網攜手合作，也包辦藝人們的穿搭行頭，從休閒的機場造型開始，以質感老錢風備受矚目。





▲DK李碩珉身穿 Ralph Lauren 經典海軍藍西裝外套 。（圖／品牌提供）



DK李碩珉身穿 Ralph Lauren 經典海軍藍西裝外套，搭配條紋牛津襯衫與淺色丹寧褲，一身乾淨俐落的穿搭展現紳士品味。微敞的領口透露出一絲不羈的氣息，讓造型更具層次感。





▲Becky 亮眼的天藍色 Polo Play 肩背包點亮整體色調 。（圖／品牌提供）





▲Jitaraphol Potiwihok (Jimmy) 則以燈芯絨軍風外套搭配印花 T 恤與條紋襯衫 。（圖／品牌提供）



Becky 則以 Ralph Lauren 女裝系列打造混搭穿搭典範，她以雙排扣西裝外套疊穿條紋襯衫，下身選擇白色束口棉褲與白色球鞋，將運動休閒與正式感完美平衡，亮眼的天藍色 Polo Play 肩背包點亮整體色調，而一頂橘紅色棒球帽更添青春感與率性風格，展現女孩獨有的帥氣魅力。Jitaraphol Potiwihok (Jimmy) 換上燈芯絨軍風外套搭配印花 T 恤與條紋襯衫，營造出隨性中帶點粗獷感的混搭風格，下身選擇卡其色帆布工裝褲與皮革郵差包，完整展現 Ralph Lauren 美式復古靈魂，也為整體造型增添旅行感與機能性。

看更多機場造型

南韓女星金世正日前為出道十週年 FAN CONCERT 特別來台，現身仁川機場時以一身「又仙又颯」的穿搭掀起時尚話題。身為 Longchamp 品牌大使，她此次以品牌春季系列造型現身，更以一只經典水桶包成功點睛整體造型，機場就像是她的伸展台。





▲Longchamp 品牌大使金世正以品牌春季系列造型現身機場，更以一只經典水桶包成功點睛整體造型。（圖／品牌提供）