Melody談40歲後體悟「放過他，也是放過自己」　登封造型美出新高度

Melody身兼母親、主持人等多重身分，時常金句連發的她更成為新時代女性指標，這回登上《Marie Claire 美麗佳人》2026年2月號封面，她不僅展現成熟的穿搭品味，也再次用自己的方式，詮釋所謂「說話的力量」，Melody 坦言：「當你每天醒來，都有東西可以給予這個世界，那本身就是一份禮物。」





▲ Melody 搭配Tiffany HardWear 黃K金金球耳環；FENDI白色西裝外套 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

Melody身穿 Max Mara 的白襯衫與丹寧短褲，搭配 Tiffany & Co. 黃K金系列飾品，柔中帶剛，低調中蘊藏力量。或是在另一套 Fendi 編織短袖套裝中，她選擇以明亮的色塊拼接玩味個性，搭配經典 Baguette 包款與細帶高跟鞋，展現獨立女性對風格的主導性。服裝與人的狀態互為表裡，每一件選品、每一個細節，正如她所說：「選擇自己想說的話、想表達的風格，都是一種自我照顧。」





▲ Melody 說不要消耗精力在不值得你糾結的人身上 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）



Melody 說：「當你進入四十代，會有非常深刻的體會，因為你的洞察力開始變得更敏銳。年輕的時候，總想把不同頻率的人拉到和自己一樣；但後來你會明白，其實不需要再費力了。不同頻的人，終究只是雞同鴨講，只會不斷耗盡你的正能量，何必呢？如果一段關係讓你覺得太困難，那就選擇離開吧，彼此都會更自由。別人的問題，是他的課題，不是你的課題；該煩惱的人是他，而不是你。放過他，也是在放過自己。」