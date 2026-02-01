fb ig video search mobile ETtoday

美周記／ Jo Malone櫻花限量版登場、Diptyque玫瑰香氛蠟燭披上新衣

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

#Jo Malone

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

Jo Malone London 推出全新櫻花限量版系列，凝住春日稍縱即逝的浪漫時刻。每年以全新姿態亮相的櫻花系列，總能在日本市場掀起話題熱潮，前調 由佛手柑揭開清亮前奏，隨後綻放溫柔細緻的櫻花氣息，最後以帶著質感木香的玫瑰木收尾，營造比體香更高級的香氣。

#THREE

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

THREE 2026春季彩妝，以「對話」與「茶香」為靈感，推出全新星紗流光四色眼影盤、夢幻柔光唇膏與精油淡香水R 限定款。在春日氣息中，描繪眼神的溫度、唇語的餘韻與香氣的流動。

#Diptyque

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

為迎接2026年情人節，Diptyque以限量版設計妝點玫瑰香氛蠟燭與居家裝飾作品，為經典設計注入節日的浪漫氣息。經典規格與大型玫瑰香氛蠟燭，皆披上全新裝飾圖案，此外品牌更同步推出一款橢圓陶瓷托盤，同樣飾以限量版包裝圖案，將香氛美學延伸至日常生活之中。

#貝恩

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

貝恩馬年限定版柔濕巾正式亮相， 今年貝恩以「馬上幸福」為主題，將馬年象徵的祝福與溫暖意象融入設計，搭配喜氣洋洋的粉嫩包裝，讓寶寶的日常保養也多了一份好運與幸福感。

#m̄enom̄eno

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

m̄enom̄eno將保養儀式從臉部延伸至身體與心靈，推出全新Lb 橙花經典護唇膏，揉合天然橙花精油的香氣，以植物性類羊毛脂修護乾裂，在潤澤雙唇的同時舒緩身心壓力；Bm 無畏潤膚乳液則運用雙重屏障修護因子，讓敏弱肌也能無畏換季。

關鍵字：

美妝新品, 香氛限量, 春季彩妝, 情人節禮, 嬰兒保養

