米蘭百年甜點COVA做年糕賀歲　義式尬台味黑糖飄伯爵香

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 丙午馬年，義大利米蘭的百年甜點品牌 COVA，在台推出 2026 春節賀歲系列。今年度新品主打「中西合併」的創意概念，將東方傳統年節元素融入義式工藝，其中最具話題性的品項為台灣限定的「黑糖伯爵金栗年糕」讓人超好奇，並同步推出多款結合經典巧克力與奢華包裝的禮盒，以牡丹花與紅金色調設計，義式美學準備注入台灣春節帶來新味。

▲義大利米蘭的百年甜點品牌COVA，在台推出2026春節賀歲系列。（圖／品牌提供）

▲義大利米蘭的百年甜點品牌COVA，在台推出2026春節賀歲系列。（圖／品牌提供）

COVA 針對台灣春節推出「黑糖伯爵金栗年糕」，其限定口味專為台灣市場打造，由品牌與義大利主廚共同研發，選用台灣在地黑糖為基底，融合伯爵茶細緻的紅茶香氣，內餡則包裹 100% 義大利產栗子。口感設計上強調層次分明、柔軟且不黏牙，試圖在傳統中式年糕的框架下，帶入義式甜點的細膩層次，黑糖伯爵金栗年糕禮盒，售價 1,480 元。

春節系列外盒設計採用象徵節慶的「紅火、團圓、繁盛」意象，系列商品除包含年糕禮盒，也有搭配榛果巧克力的年糕組合，以及造型特殊的「賀歲炮竹」與大份量的「賀年瑰麗巧克力禮盒」，內容物結合了招牌的手工巧克力與水果軟糖，宛如精緻的珠寶箱。

▲義大利米蘭的百年甜點品牌COVA，在台推出2026春節賀歲系列。（圖／品牌提供）

黑糖年糕搭配 8 粒裝的品牌經典榛果巧克力，利用濃厚的可可堅果香氣呼應年糕的茶香與黑糖風味的「黑糖伯爵金栗年糕・經典榛果巧克力禮盒」，售價 2,280 元；以精緻的藝術收藏盒概念設計，內含多款義式手工巧克力與繽紛水果軟糖的「賀年瑰麗巧克力禮盒」，售價 6,880 元。還有以自選巧克力販售的「賀歲炮竹」，禮盒分為大小兩款，售價依現場而定，現已於台北 101 專櫃開放訂購。

▲新春茶禮TWG Tea赤馬迎禧果香濃，王德傳丙午新春飄台灣味。（圖／品牌提供）

▲新春茶禮TWG Tea推赤馬迎禧，紅金寓意亮眼，茶品果香濃郁。（圖／品牌提供）

TWG Tea 今年新春以「赤馬迎禧」為主題，推出年度限定調味茶款。品牌以火馬年意象為靈感，將紅茶作為基底，融合草莓與覆盆子果香，並搭配玫瑰花瓣點綴，使茶湯呈現酸甜平衡、帶有花果層次的風味走向，即使為初入門飲者，也能輕鬆感受迷人氛圍。

▲新春茶禮TWG Tea赤馬迎禧果香濃，王德傳丙午新春飄台灣味。（圖／品牌提供）

包裝設計延續 TWG Tea 一貫的精品風格，茶罐以節慶紅色為主調，搭配金色細節，強調新春喜氣與收藏感。赤馬迎禧茶單罐 110g 售價 1,450元，現已在台上市。品牌表示，自 2／1 至 2／28期間，於TWG Tea全台沙龍與精品門市購買「赤馬迎禧茶」，或單筆消費滿新台幣 2,800 元，即可獲贈限量八入紅包袋組。

COVA, 2026春節, 農曆新年, 春節禮盒, 黑糖伯爵金栗年糕, 義式甜點, 台灣限定, 台北101, 伴手禮, 巧克力, 馬年

