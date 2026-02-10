fb ig video search mobile ETtoday

情人節冠軍新香登場Top 4！Jo Malone清冷櫻花、茶香餘韻　拉近彼此距離

>

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲情人節新香。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

圖文／CTWANT

情人節的香味，早已不再只是甜美與浪漫的公式。真正耐聞的香氛，是在距離拉近時才慢慢顯現存在感，甚至讓人誤以為那就是你本來的氣息。2026年的情人節新香，從清冷、貼膚到夜色感官，以下精選Top4冠軍新香，為親密關係留下剛剛好的餘韻。

Top1 Jo Malone London 2026櫻花限量版系列

Jo Malone London櫻花限量版系列，每年登場都能在日本市場掀起話題熱潮，2026年再度以「若有似無的撒嬌感」成為情人節最具討論度的香氣之一。靈感源自日本平安時代的「折枝」文化，將書信繫於花枝、以季節寄情的浪漫想像，化為只屬於春日的香氛印記。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲Jo Malone London櫻花限量版香水30ml／3,100元、100ml／6,150元。（圖／品牌提供）

靠近就讓人心漏掉一拍的清冷體香，情人節冠軍首選

香氣由佛手柑揭開清亮前調，櫻花如薄霧般綻放，最後以玫瑰木收尾，呈現貼膚、乾淨、近乎體香的層次感。不是第一秒就被注意，而是在距離拉近的瞬間，讓人下意識想多停留一秒，忍不住心想：「她身上本來就很香。」

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲Jo Malone London櫻花限量版香水30ml／3,100元、100ml／6,150元。（圖／品牌提供）

髮香噴霧與護手霜，讓好感貼近肌膚細節

櫻花限量版髮香噴霧與護手霜，是整個系列中最容易在親密距離被感受到的兩款單品。髮香噴霧輕柔落在髮絲之間，香氣隨著走動自然流動，像天然偽體香般不著痕跡；護手霜則把櫻花香氣收進掌心，當指尖相扣、牽起手的瞬間，香味在腕間輕輕浮現，存在感剛剛好。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲Jo Malone London櫻花限量版髮香噴霧30ml／2,100元、櫻花限量版護手霜30ml／950元。（圖／黃筱婷攝）

櫻花限量版擴香，一踏進門就悄悄加分

延續櫻花系列的清冷柔美調性，擴香將香氣鋪陳於空間之中，乾淨、溫柔、不張揚，卻能瞬間改變整個房間的氛圍。不是濃烈的存在感，而是讓人一走進門就自然放鬆的好感氣息，為相遇的第一印象默默加分。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲Jo Malone London櫻花限量版擴香165ml／4,300元。（圖／黃筱婷攝）

櫻花限定情人節包裝與客製化禮贈服務

配合情人節檔期，Jo Malone London同步推出櫻花主題限定包裝與客製化禮贈服務，讓季節限定香氣化為更具儀式感的心意選擇。無論是送給重要之人，或為自己珍藏這段春日記憶，都能在櫻花香氛的陪伴下，讓情人節多一分溫柔而不張揚的浪漫。

2／7至2／14於指定專門店，消費櫻花限量版香水任一容量加購經典白瓶香水30ml，即享情人節限定包裝與櫻花擴香石禮盒。

2／7至3／31於全台專門店，消費櫻花限量版香水30ml或100ml，可獲贈客製櫻花字母吊飾。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲Jo Malone London櫻花限定情人節包裝。（圖／黃筱婷攝）

Top2 THREE 精油淡香水R 春季限定茶香

以100%天然來源成分精油構築香氣，THREE選擇從飲茶文化出發，將清晨與午後的兩種時刻，以及飲品在口中留下的「口中香」，轉化為極具層次感的香氛表現。一次推出兩個香氣，X08晨果：是清晨的水果茶香，以紅茶與新鮮水果揭開一天的序章，檸檬草包覆印蒿，佛手柑與天竺葵讓茶香更顯明亮通透，最後留下帶點懷舊感的金木犀餘韻。

X09 午芽：午後的辛香茶韻，是溫潤成熟的木質辛香茶調。干邑、生薑與茴芹交織出深度，佛手柑與天竺葵撐起結構，廣藿香與零陵香豆讓香氣更貼膚。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲THREE精油淡香水R X08晨果，X09午芽10ml／1,800元。（圖／黃筱婷攝）

Top3 Dior 迪奧香氛世家《皮革木語香氛》

作為DIOR香氛世家的首款皮革調作品，《皮革木語香氛》從一開始就不是為了取悅所有人而存在。香水創意總監Francis Kurkdjian捨棄傳統皮革香常見的動物感與厚重煙燻，以澄澈白花與溫潤木質重新描繪皮革輪廓，讓皮革變得柔軟、貼膚，甚至帶著一種低調的感性溫度。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲迪奧香氛世家皮革木語香氛50ml／6,700元、100ml／10,900元、200ml／16,100元。（圖／黃筱婷攝）

這款香氛的靈感，來自DIOR經典Saddle馬鞍包——自由、無懼、貼近身體曲線的性感。《皮革木語香氛》不是強勢宣告存在感，而是像高級皮革自然貼合肌膚，隨著體溫慢慢顯現氣息，越靠近越能感受到層次。

香氣初聞彷彿熟悉的煙燻木質調，隨後白花柔化線條，讓皮革呈現如麂皮般細膩的觸感，最後以木質與麝香收斂，留下深邃卻輕盈的餘韻。這是一款不甜、不撒嬌，卻極度迷人的成熟香氣，適合送給氣場穩定、風格明確的人。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲迪奧香氛世家皮革木語香氛50ml／6,700元、100ml ／10,900元、200ml／16,100元。（圖／黃筱婷攝）

同步推出高訂皮革隨身瓶與瓶蓋配件，將香氛轉化為隨行的風格象徵，延續DIOR高訂時裝的工藝與細節，讓香氣成為日常造型的一部分。

Top4 Guerlain 花草水語純粹系列《暮嫣撒哈拉》

花草水語純粹系列，獻給月光下的大自然。當白日退場，香氣成為夜的主角。《暮嫣撒哈拉》靈感來自日落後的沙漠景色，月光下的沙丘泛起粉紫色光暈，神秘而感性。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲GUERLAIN花草水語暮嫣撒哈拉純粹淡香精125ml／7,900元。（圖／品牌提供）

馥郁菸草揭開序幕，覆盆子的微甜穿梭其中，最後由龍涎香收尾，溫暖而深邃，散發無法抗拒的夜色誘惑。這不是甜香，而是一種越夜越迷人的成熟氣息。

情人節冠軍新香登場Top4！清冷櫻花體香、茶香餘韻到夜色菸草，今年最會讓人上癮的香味

▲GUERLAIN花草水語暮嫣撒哈拉純粹淡香精系列。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
霍諾德成功征服101　Google執行長秀「內部拍攝」驚人視角
增大手術奪命？億萬富商猝逝手術台　驗屍大逆轉「醫師反遭判刑」
原始連結

關鍵字：

周刊王, 情人節, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

最容易「招小人」的5種性格　別讓你的善良成為弱點 高雄大統五福店宣布2月底收攤　3月開拆夷為平地 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 無法被「已讀不回」三大星座！TOP 1不回＝不把我放眼裡　是踐踏自尊底線 朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」 資訊太多讓大腦過勞　10招清除腦內廢物回復精神 新春必選清單！adidas天燈系列、NB 2010限定配色一次穿上開運好兆頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面