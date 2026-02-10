情人節冠軍新香登場Top 4！Jo Malone清冷櫻花、茶香餘韻　拉近彼此距離

▲情人節新香。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

情人節的香味，早已不再只是甜美與浪漫的公式。真正耐聞的香氛，是在距離拉近時才慢慢顯現存在感，甚至讓人誤以為那就是你本來的氣息。2026年的情人節新香，從清冷、貼膚到夜色感官，以下精選Top4冠軍新香，為親密關係留下剛剛好的餘韻。

Top1 Jo Malone London 2026櫻花限量版系列

Jo Malone London櫻花限量版系列，每年登場都能在日本市場掀起話題熱潮，2026年再度以「若有似無的撒嬌感」成為情人節最具討論度的香氣之一。靈感源自日本平安時代的「折枝」文化，將書信繫於花枝、以季節寄情的浪漫想像，化為只屬於春日的香氛印記。

▲Jo Malone London櫻花限量版香水30ml／3,100元、100ml／6,150元。（圖／品牌提供）

靠近就讓人心漏掉一拍的清冷體香，情人節冠軍首選

香氣由佛手柑揭開清亮前調，櫻花如薄霧般綻放，最後以玫瑰木收尾，呈現貼膚、乾淨、近乎體香的層次感。不是第一秒就被注意，而是在距離拉近的瞬間，讓人下意識想多停留一秒，忍不住心想：「她身上本來就很香。」

▲Jo Malone London櫻花限量版香水30ml／3,100元、100ml／6,150元。（圖／品牌提供）

髮香噴霧與護手霜，讓好感貼近肌膚細節

櫻花限量版髮香噴霧與護手霜，是整個系列中最容易在親密距離被感受到的兩款單品。髮香噴霧輕柔落在髮絲之間，香氣隨著走動自然流動，像天然偽體香般不著痕跡；護手霜則把櫻花香氣收進掌心，當指尖相扣、牽起手的瞬間，香味在腕間輕輕浮現，存在感剛剛好。

▲Jo Malone London櫻花限量版髮香噴霧30ml／2,100元、櫻花限量版護手霜30ml／950元。（圖／黃筱婷攝）

櫻花限量版擴香，一踏進門就悄悄加分

延續櫻花系列的清冷柔美調性，擴香將香氣鋪陳於空間之中，乾淨、溫柔、不張揚，卻能瞬間改變整個房間的氛圍。不是濃烈的存在感，而是讓人一走進門就自然放鬆的好感氣息，為相遇的第一印象默默加分。

▲Jo Malone London櫻花限量版擴香165ml／4,300元。（圖／黃筱婷攝）

櫻花限定情人節包裝與客製化禮贈服務

配合情人節檔期，Jo Malone London同步推出櫻花主題限定包裝與客製化禮贈服務，讓季節限定香氣化為更具儀式感的心意選擇。無論是送給重要之人，或為自己珍藏這段春日記憶，都能在櫻花香氛的陪伴下，讓情人節多一分溫柔而不張揚的浪漫。

2／7至2／14於指定專門店，消費櫻花限量版香水任一容量加購經典白瓶香水30ml，即享情人節限定包裝與櫻花擴香石禮盒。

2／7至3／31於全台專門店，消費櫻花限量版香水30ml或100ml，可獲贈客製櫻花字母吊飾。

▲Jo Malone London櫻花限定情人節包裝。（圖／黃筱婷攝）

Top2 THREE 精油淡香水R 春季限定茶香

以100%天然來源成分精油構築香氣，THREE選擇從飲茶文化出發，將清晨與午後的兩種時刻，以及飲品在口中留下的「口中香」，轉化為極具層次感的香氛表現。一次推出兩個香氣，X08晨果：是清晨的水果茶香，以紅茶與新鮮水果揭開一天的序章，檸檬草包覆印蒿，佛手柑與天竺葵讓茶香更顯明亮通透，最後留下帶點懷舊感的金木犀餘韻。

X09 午芽：午後的辛香茶韻，是溫潤成熟的木質辛香茶調。干邑、生薑與茴芹交織出深度，佛手柑與天竺葵撐起結構，廣藿香與零陵香豆讓香氣更貼膚。

▲THREE精油淡香水R X08晨果，X09午芽10ml／1,800元。（圖／黃筱婷攝）

Top3 Dior 迪奧香氛世家《皮革木語香氛》

作為DIOR香氛世家的首款皮革調作品，《皮革木語香氛》從一開始就不是為了取悅所有人而存在。香水創意總監Francis Kurkdjian捨棄傳統皮革香常見的動物感與厚重煙燻，以澄澈白花與溫潤木質重新描繪皮革輪廓，讓皮革變得柔軟、貼膚，甚至帶著一種低調的感性溫度。

▲迪奧香氛世家皮革木語香氛50ml／6,700元、100ml／10,900元、200ml／16,100元。（圖／黃筱婷攝）

這款香氛的靈感，來自DIOR經典Saddle馬鞍包——自由、無懼、貼近身體曲線的性感。《皮革木語香氛》不是強勢宣告存在感，而是像高級皮革自然貼合肌膚，隨著體溫慢慢顯現氣息，越靠近越能感受到層次。

香氣初聞彷彿熟悉的煙燻木質調，隨後白花柔化線條，讓皮革呈現如麂皮般細膩的觸感，最後以木質與麝香收斂，留下深邃卻輕盈的餘韻。這是一款不甜、不撒嬌，卻極度迷人的成熟香氣，適合送給氣場穩定、風格明確的人。

▲迪奧香氛世家皮革木語香氛50ml／6,700元、100ml ／10,900元、200ml／16,100元。（圖／黃筱婷攝）

同步推出高訂皮革隨身瓶與瓶蓋配件，將香氛轉化為隨行的風格象徵，延續DIOR高訂時裝的工藝與細節，讓香氣成為日常造型的一部分。

Top4 Guerlain 花草水語純粹系列《暮嫣撒哈拉》

花草水語純粹系列，獻給月光下的大自然。當白日退場，香氣成為夜的主角。《暮嫣撒哈拉》靈感來自日落後的沙漠景色，月光下的沙丘泛起粉紫色光暈，神秘而感性。

▲GUERLAIN花草水語暮嫣撒哈拉純粹淡香精125ml／7,900元。（圖／品牌提供）

馥郁菸草揭開序幕，覆盆子的微甜穿梭其中，最後由龍涎香收尾，溫暖而深邃，散發無法抗拒的夜色誘惑。這不是甜香，而是一種越夜越迷人的成熟氣息。

▲GUERLAIN花草水語暮嫣撒哈拉純粹淡香精系列。（圖／品牌提供）



