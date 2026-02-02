葛萊美／Rosé捲髮芭比致敬《APT.》2套黑裙超美！最辣女星乳環裝太震撼

記者鮑璿安／綜合報導

2026年葛萊美獎（Grammy Awards）於2月1日在洛杉磯盛大登場，BLACKPINK成員Rosé以專輯《Apt.》橫掃「年度專輯」、「年度歌曲」與「最佳流行組合」三項重磅提名，紅毯造型自然備受關注，她以一頭短捲髮搭配古典黑裙風格亮相，十分搶眼。





▲ Rosé 選穿Giambattista Valli高級訂製禮服，內場則換上黑色立體花卉刺繡禮服 。（圖／CFP）

Rosé此次選穿Giambattista Valli高級訂製禮服，上半身為貼身黑色天鵝絨迷你洋裝，下襬則以白色壓褶澎裙延展，營造出澎湃華麗的戲劇效果，恍若紅毯上的夢幻芭比。特別的是，Rosé本次造型由名造型師Law Roach親自操刀，他以復古金髮捲造型呼應Rosé〈Apt.〉MV中的標誌性造型，完美連結音樂作品與時尚語彙。Rosé內場則換上一套黑色立體花卉刺繡禮服，搭配鑽石項鍊，展現低調奢華的晚宴風情，與拉丁天王Bad Bunny同框合影更成為當晚話題焦點。





▲Chappell Roan本屆紅毯成為話題人物之一，她以一襲酒紅色透視剪裁禮服震撼全場，造型最大亮點莫過於上身全裸，僅以金色乳環固定禮服布料 。（圖／路透）

美國新生代歌手Chappell Roan本屆紅毯成為話題人物之一，她以一襲酒紅色透視剪裁禮服震撼全場，造型最大亮點莫過於上身全裸，僅以金色乳環固定禮服布料，展現極致解放的性感態度。裙襬以斜裁拖尾延伸，搭配火紅捲髮與戲劇感妝容，宛如神話中走出來的狂野女神。甜心歌手Sabrina Carpenter則選擇了Valentino特別訂製的珍珠禮服登場，以精緻手工鑲嵌的珠飾打造出一襲透明浪漫的裸膚色長裙，閃耀細節遍布胸前與肩線，裙身如繁星般閃爍，展現既甜美又高貴的氣質。





▲甜心歌手Sabrina Carpenter則選擇了Valentino特別訂製的珍珠禮服登場 。（圖／路透）