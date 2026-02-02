「30秒賣出一顆」韓系Kitchen 205回歸　新品「巧克力草莓」根本夢幻連加

▲麗晶獨家韓國KITCHEN205 六吋經典草莓田蛋糕，售價1,980元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

甜點控注意，韓國夢幻草莓蛋糕 Kitchen 205 再臨麗晶酒店！迎接 2026 農曆馬年與西洋情人節，麗晶精品將於 2／9 起推出「駿躍迎春・新年購物節」，祭出滿額贈禮，還在 2／13 至 2／15 期間「加碼」，當日消費滿 20 萬元，除原有贈品外，再送 Kitchen 205 新款巧克力草莓蛋糕，讓消費者從嘴到心甜蜜到不行。

▲麗晶酒店開賣Kitchen 205新品巧克力草莓蛋糕，售價1,980元，麗晶精品推限時滿額贈。（圖／業者提供）

韓國爆紅的 Kitchen 205 平均 30 秒賣出一顆的「6吋經典草莓田」蛋糕，使用超過40顆、總重近半公斤的鮮甜草莓，搭配輕盈的奶油與戚風蛋糕，每一口都充滿濃郁果香與細膩口感，夢幻度破表，去年首度抵台開賣掀起話題，今年除經典款式，還推出以巧克力蛋糕為基底的草莓蛋糕，兩者搭在一起根本無敵啊，甜點控一定要吃吃看！

▲麗晶精品2月限定，Lady M 草莓千層蛋糕，售價2,900元。

今年春節連動西洋情人節，麗晶精品也集結多款讓人少女心爆發的草莓與人氣甜點，打造濃厚的過節儀式感，包括 將新鮮草莓丁夾入抹有微帶酒香鮮奶油的層層餅皮中的 Lady M 經典草莓千層蛋糕，北海道的椿 tsubaki salon 也推出冬季外帶新品「六花」，以冷製鬆餅搭配奶霜與鮮甜草莓，口感多元；冠軍咖啡 4 Mano Caffé 則有冬季限定草莓麻糬鬆餅，外酥內軟的口感結合覆盆莓鮮奶油，每一口都是酸甜驚喜。

▲Tsubaki Salin《外帶限定》椿．粉雪草莓蛋糕，售價700元；4MANO冬季期間限定甜點「草莓麻糬鬆餅」，售價520元。

法式甜點 Pierre Hermé 帶來了新春限定 Disney Fantasia 米奇系列「星語新歲」馬卡龍禮盒，JEAN-PAUL-HÉVIN 則有結合金元寶造型果仁可可的「迎春納福・金燦禮盒」，將東方年味融入細膩的法式風味。

▲麗晶精品Pierre Hermé_Disney Fantasia 米奇系列「星語新歲」12 入馬卡龍禮盒，售價1,820元。

館內精品也推出多款麗晶獨家與馬年限定單品。TUMI 為了呼應生肖年份，發表了融入馬術細節的農曆新年馬年膠囊系列；珠寶品牌 CHAUMET 獻上全球限量的 2026 新春限定 Bee de Chaumet 18k 玫瑰金項鍊，以充滿喜氣的紅寶石點綴；BVLGARI 則推出麗晶獨家的 Tubogas 玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊。

▲麗晶獨家BVLGARI_Bvlgari Tubogas玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊，價格店洽。

▲麗晶精品Chaumet_2026 新春限定款、全球限量Bee de Chaumet 18K玫瑰金項鍊，售價91,500元；農曆新年限定TUMI 馬年膠囊系列Alpha Bravo，價格店洽 。

麗晶精品表示，「駿躍迎春・新年購物節」於 2／9 至 2／22 登場，期間當日消費滿 2 萬元，可獲贈限量鳳梨澄沙奶黃禮盒；滿 5 萬元贈送 Stefano Ricci 簡約提袋；滿 15 萬元贈送 True Religon 彌勒佛水鑽棒球帽；滿 30 萬元贈送寶格麗醉美蘭香女性淡香精 50ml；滿 50 萬元贈送 Giorgio Armani 領帶。當日消費滿 100 萬元則加碼贈送 Tod’s MINI KATE 手環。

農曆春節將至，新光三越 2026 年開春檔期「金馬卡利High」於 1 ／22 至 2／25 登場，首度加入「消費闖關賽」，只要掌握集中消費與電子支付兩大原則，就能將回饋率拉到最高 7%。

「金馬卡利High」活動期間持台新、新光、中信等 11 間指定銀行信用卡，全檔期不限日子、不限店別，只要累計消費滿 1 萬就能回饋 4%、滿 6 萬回饋 5%、滿 30 萬更享 6% skm points 回饋，綁定 skm pay 支付，因為單筆消費滿 3,000 元還能額外再加碼 1%，直接讓回饋攻頂至 7%。

▲Marc Jacobs GLAM MIRROR法棍包，推薦價19,000元；TORY BURCH 迷你小馬包，推薦價23,000元。

今年更新增了 APP 闖關玩法，消費累積滿 3,000 元、 6,000 元都能直接解鎖額外點數，若你是消費大戶，累計滿額還有機會抽中最高 20 萬點，並推扣 100 點 skm points，可以抽價值 299 萬元的 Mercedes Benz EQE 300 SUV 百萬電動車之外，在1／31之前持卡利HIGH指定銀行信用卡不限金額消費，還可再多獲得一次抽獎機會。

▲SHU UEMURA酒粕活酵淨亮大油組 特價2,850元，價值3,450元；PHILIPS 星視界Plus透視蒸氣海星氣炸鍋7.2L NA547，特價10,990元，原價14,990元，2／1起預購。

此外，每年備受矚目的新春福袋「馬躍新境 好運福袋」也在檔期內登場，於 2／3 至 2／6 依北、中、南分區在 APP 上開放搶購，全台限量 4,500 份，只要扣 100 點並使用 skm pay 支付 1,000 元，就有機會把價值 66 萬的長榮航空米蘭雙人機票、52 萬的一克拉鑽戒或是破 40 萬元的頂級床墊帶回家，試試新年的好手氣 。

▲全台限量4,500份！新光三越大年初一「馬躍新境 好運福袋」 ，從2／3起APP線上開搶，新光三越南西店最大獎為價值66萬元的長榮機票。

▲台北信義新天地福袋大獎「SIMMONS Black Natalie 娜塔莉（182x212 cm，上墊）」，價值41萬；台中中港店「林曉同交織一克拉鑽戒」，價值52萬。