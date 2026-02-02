飛天小女警聯名LeSportsac超萌登場！滿滿少女心的春日印花包必須收藏

記者鮑璿安／綜合報導

美國包袋品牌 LeSportsac 本季攜手 Cartoon Network 經典動畫《飛天小女警™》，推出2026春季聯名系列，從 Blossom 花花、Bubbles 泡泡與 Buttercup 毛毛三位超能力女孩身上汲取靈感，將她們的個性化作繽紛配色與活潑印花，變身為每位少女都想收藏的時尚單品！

這一季主打的「Pink Sheen Capsule」系列採用澎澎蓬感材質打造兩款夢幻包款，包含蓬鬆斜背手提兩用包與迷你斜背包，粉嫩外型搭配愛心車縫細節，一秒收服少女心。若你偏好實用與街頭感兼具的設計，千萬別錯過結合多口袋機能設計與俐落線條的「Cargo Capsule」，其中的多口袋小型肩背包與多口袋手機袋非常適合日常通勤或週末出遊。

而各種尺寸的化妝包與手提包更是必收款項，如愛心造型零錢包、小型掀蓋後背包與大型雙面托特包等，每一款都在細節中藏滿童趣，充滿90年代女孩的童年回憶與新潮碰撞。

同場加映





▲PEDRO 以柔和中性色調打造日常包型，像淺棕迷你肩背包、Demi 皮革經典包、Demi Maxi 皮革肩背包等 。（圖／品牌提供）





▲仿羊毛拖鞋；Demi Maxi皮革肩背包。（圖／品牌提供）

PEDRO 以柔和中性色調打造日常包型，像淺棕迷你肩背包、Demi 皮革經典包、Demi Maxi 皮革肩背包等，俐落又低調，超大號手提包容量驚人，非常適合「毛孩爸媽」外出攜帶必需品。鞋款則從仿羊毛拖鞋到雕塑線條的後帶高跟鞋，兼具實穿性與精緻氛圍。男款部分依舊強調俐落結構與沉穩色調，包括 Hybrix 厚底樂福鞋、Flynn 斜挎包、James 背包與 Fleet 全麂皮運動鞋，主打都會男性日常穿搭需求。