氣溫變化大要注意！營養師傳授冬天「心血管保護8招」

▲早上慢慢起床，給身體多一點時間適應溫度。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一轉冷，真正考驗的不只是耐寒能力，而是血管與心臟的調節速度。當氣溫在短時間內快速變化，血管來不及收縮、擴張，心臟負擔就會明顯增加。特別是清晨起床、洗澡前後、外出瞬間，都是心血管事件好發時段，營養師高敏敏提醒，冬季日常顧好8個生活細節，就是在幫自己多一道安全防線。

為什麼「溫差」比低溫更傷心血管？低溫會讓血管自然收縮，若又遇到突然變熱或變冷，血壓容易在短時間內劇烈波動，心臟必須加速應變。這種反覆刺激，對年輕人同樣是隱形壓力，更別說有三高或心血管風險族群。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#冬天一定要顧好的8個生活細節

1. 慢慢起床

醒來先坐在床邊活動手腳、伸展一下，讓循環逐步啟動，避免血壓瞬間升高。

2. 保暖要到位

頭、頸、手、腳、腹部是散熱最快的位置，外出搭配圍巾、帽子、手套，減少冷風直接刺激血管。

3. 避免劇烈溫差

不要一出門就直接衝進冷空氣，洗澡水溫避免過熱、時間不宜過久，降低血壓大幅波動的風險。

4. 多喝溫水

天冷時容易忽略補水，溫水有助血液循環，讓血管不那麼緊繃。

5. 運動選室內

低溫加上戶外運動，容易讓心跳與血壓同時上升。快走、伸展、肌力訓練等室內運動，能讓循環更穩定。

6. 規律控制三高

血壓、血糖、血脂偏高者，天冷更要依醫囑服藥、規律監測，避免自行調整藥量。

7. 飲食清淡不刺激

減鹽、少加工、避免油炸與暴飲暴食，能有效降低心臟與血管負擔。

8. 吃好油、多蔬果

橄欖油、堅果、深海魚等好油脂，以及高纖蔬果，有助維持血管彈性、穩定循環。

加分補充：適量攝取「發熱食物」

▲薑茶幫助促進身體血液循環。（圖／Unsplash）

天冷時，身體需要更多熱能來維持體溫，像是薑湯、溫熱紅茶、肉桂、胡椒等溫熱型食材，可在天冷時幫助促進循環、增加暖感，但記得適量，避免過度刺激腸胃。