草莓對決蜜柑！微醉草莓蘇打限時回歸　NIJIYA和歌山蜜柑推買二送一

▲三得利微醉草莓蘇打限時回歸。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節與西洋情人節接連登場，低酒精飲料市場熱鬧滾滾，三得利微醉與 NIJIYA 均祭出「高顏值」與「季節限定」的新口味搶市。Horoyoi 微醉以冬季經典的莓果風味為號召，推出層次豐富的「冬季莓果」與「草莓蘇打」；主打高果汁含量的 NIJIYA 則鎖定日本和歌山產地，推出應景的「和歌山蜜柑調酒」。

Horoyoi 微醉今年冬季新品主打多層次的酸甜口感，全新推出的「冬季莓果」以草莓為基底，融合黑醋栗的成熟果香與葡萄柚的清新尾韻，酒精濃度 3%，包裝設計特別採用鮮豔的紅色搭配雪花圖騰，營造濃厚的冬日氛圍，單罐售價 59 元。呼應之前開賣的「草莓蘇打」、「麝香葡萄」與「綜合果汁」等口味，以多樣化的果香陣容開啟入門需求。

另一家日系品牌 NIJIYA 則堅持「果汁含量 10% 以上」的產品特色，為了迎接農曆新年，推出選用日本和歌山縣產的 100% 蜜柑汁的「和歌山蜜柑調酒」，強調新品果汁含量達 12%，口感強調蜜柑特有的香甜多汁與明亮果香，搭配喜氣的粉紅與金橙色瓶身，相當適合年節圍爐佐餐。售價 69 元。

除了新品，NIJIYA 還有既有品項如「青森蘋果蜂蜜」、「山梨水蜜桃」與「和歌山梅子」，即日起至 2／3，統一超商再推全系列任選 3 件 85 折、6 件 77 折；2／11 至 2／16 期間將祭出「任選買 2 送 1」的限時折扣。2／4 至 3／31 任選 3 件 85 折優惠。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

Horoyoi, 微醉, 冬季莓果, 草莓蘇打, NIJIYA, 和歌山蜜柑調酒, 水果調酒, 7-ELEVEN, 買二送一, 春節優惠, 雞尾酒, 低酒精飲料

