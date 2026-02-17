說流行／穿勃肯鞋結婚！Danielle Frankel以珍珠點綴訂製鞋寫下浪漫篇章

記者鮑璿安／綜合報導

在婚禮這天穿上 Birkenstock勃肯鞋，是你曾經想像過的畫面嗎？來自德國的經典鞋履品牌 Birkenstock 近日正式宣布與紐約頂級婚紗設計師 Danielle Frankel 攜手合作，推出一系列專為婚禮打造的聯名鞋款，以蕾絲珍珠元素將夢幻指數提升到最高點！

Danielle Frankel 設計師本人表示，這場合作起點來自她對 Birkenstock 一直以來的鍾愛與尊敬，「我們全家一年四季都在穿，這不只是一雙鞋，更代表對舒適與工藝的堅持。」她更坦言，現代新娘渴望與眾不同的造型體驗，訂製感與個人化選項已是新娘時尚的主流趨勢，「我們希望將這份自由與美學延伸至足下，讓婚鞋也能成為典藏的一部分。」

這次聯名共囊括四款經典鞋型與兩款專屬訂製設計，從 Birkenstock 最早於 1963 年推出的 Madrid 涼鞋開始，搭配纖細繫帶，勾勒出極簡優雅的線條感。廣受歡迎的 Arizona 以純白緞面重生，整排珍珠細膩排列於鞋面，更有一款中性黑色版本，為新人增添低調又不失儀式感的選擇。Tulum 鞋型則綴有細緻珍珠邊飾，交叉鞋帶延伸至腳踝，視覺上帶出纖細立體的層次感。

其中兩雙最具亮點的，是完全由 Danielle Frankel 設計團隊操刀的訂製款式：一雙為手工塗繪的 Bespoke Boston，另一雙則是以雪紗立體花卉手工刺繡裝飾的 Bespoke Arizona，每一雙都如藝術品般細膩獨特，與品牌婚紗一同演繹出全然不同的「現代新娘」樣貌。另一項創新突破，是這次聯名中 Arizona 首度嘗試無鞋扣設計，改以隱藏式固定機構，保持視覺極簡感，穿著依然穩固，完全顛覆 Birkenstock 經典印象。「它乾淨、優雅，甚至開創了品牌鞋型的一種全新可能性，對我來說意義非凡。」

聯名系列拍攝場景選在巴黎，搭配 Frankel 的婚紗設計進行全套形象演繹，Danielle Frankel 認為，這些鞋款不只是婚禮當日的配件，而是能陪伴新娘進入人生下個篇章的記憶符號，「我們設計的重點是：讓穿著者在慶典中感到舒適、自在，能真切活在當下，這才是婚禮的核心。」全系列將於 2 月 12 日正式發售，除了能在 Birkenstock 1774 旗艦店與 Danielle Frankel 官網購得，也將登陸全球指定零售通路。