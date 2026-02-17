fb ig video search mobile ETtoday

說流行／穿勃肯鞋結婚！Danielle Frankel以珍珠點綴訂製鞋寫下浪漫篇章

>

記者鮑璿安／綜合報導

在婚禮這天穿上 Birkenstock勃肯鞋，是你曾經想像過的畫面嗎？來自德國的經典鞋履品牌 Birkenstock 近日正式宣布與紐約頂級婚紗設計師 Danielle Frankel 攜手合作，推出一系列專為婚禮打造的聯名鞋款，以蕾絲珍珠元素將夢幻指數提升到最高點！

Danielle Frankel 設計師本人表示，這場合作起點來自她對 Birkenstock 一直以來的鍾愛與尊敬，「我們全家一年四季都在穿，這不只是一雙鞋，更代表對舒適與工藝的堅持。」她更坦言，現代新娘渴望與眾不同的造型體驗，訂製感與個人化選項已是新娘時尚的主流趨勢，「我們希望將這份自由與美學延伸至足下，讓婚鞋也能成為典藏的一部分。」

這次聯名共囊括四款經典鞋型與兩款專屬訂製設計，從 Birkenstock 最早於 1963 年推出的 Madrid 涼鞋開始，搭配纖細繫帶，勾勒出極簡優雅的線條感。廣受歡迎的 Arizona 以純白緞面重生，整排珍珠細膩排列於鞋面，更有一款中性黑色版本，為新人增添低調又不失儀式感的選擇。Tulum 鞋型則綴有細緻珍珠邊飾，交叉鞋帶延伸至腳踝，視覺上帶出纖細立體的層次感。

其中兩雙最具亮點的，是完全由 Danielle Frankel 設計團隊操刀的訂製款式：一雙為手工塗繪的 Bespoke Boston，另一雙則是以雪紗立體花卉手工刺繡裝飾的 Bespoke Arizona，每一雙都如藝術品般細膩獨特，與品牌婚紗一同演繹出全然不同的「現代新娘」樣貌。另一項創新突破，是這次聯名中 Arizona 首度嘗試無鞋扣設計，改以隱藏式固定機構，保持視覺極簡感，穿著依然穩固，完全顛覆 Birkenstock 經典印象。「它乾淨、優雅，甚至開創了品牌鞋型的一種全新可能性，對我來說意義非凡。」

聯名系列拍攝場景選在巴黎，搭配 Frankel 的婚紗設計進行全套形象演繹，Danielle Frankel 認為，這些鞋款不只是婚禮當日的配件，而是能陪伴新娘進入人生下個篇章的記憶符號，「我們設計的重點是：讓穿著者在慶典中感到舒適、自在，能真切活在當下，這才是婚禮的核心。」全系列將於 2 月 12 日正式發售，除了能在 Birkenstock 1774 旗艦店與 Danielle Frankel 官網購得，也將登陸全球指定零售通路。

關鍵字：

婚鞋, Birkenstock, 聯名款, DanielleFrankel, 婚禮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

不小心吃太多？營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

不小心吃太多？營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌

初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌

馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌 比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長 年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？ 亞洲首富妻「錶王」是標配　帶孫子千萬珠寶錶上手 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 金價走揚帶旺買氣　1萬元出頭入手可愛金馬串飾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面