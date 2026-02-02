fb ig video search mobile ETtoday

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

星座,占卜,財運,賺錢,投資,理財,賺爆,錢,花錢。（圖／達志示意圖）

▲以下整理5個「無痛存錢原則」，幫你輕鬆養出理財體質，財富默默累積。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

面對年年上漲的物價和突如其來的支出壓力，想要存到錢似乎變得越來越困難。不過，其實只要掌握幾個簡單原則，就能讓存錢這件事不再痛苦，甚至變成一種習慣。以下整理5個「無痛存錢原則」，幫你輕鬆養出理財體質，財富默默累積一整年！

1. 先存錢再花錢，讓儲蓄成為「固定支出」

許多人都是月底才看看「還剩多少錢可以存」，這樣的方式不僅不穩定，也容易讓存錢計畫破功。其實，只要在每月薪水一入帳就立刻把一部分轉進儲蓄帳戶，像繳房租、水電費一樣當作「必要支出」，就能無痛累積資金。哪怕是每月3000元，長期累積起來也很可觀。

2. 用「分帳管理法」控管每筆花費

比起死守帳本，不如聰明拆帳！可以將銀行帳戶或電子錢包依照「生活支出」、「娛樂享受」、「緊急備用」等分類，讓錢有明確的歸屬與用途。當娛樂帳戶花完，就代表這個月該克制一下，避免過度消費，養成量入為出的習慣。

3. 「省大不省小」，從高金額開刀最有效

與其斤斤計較一杯咖啡的錢，不如從大開銷動手，像是保險費、訂閱服務、電信資費、甚至租屋合約等，一旦重新檢視並找到更划算的選項，每月就能省下數百元甚至上千元。只要動一次腦，回本速度超快。

4. 刷卡不等於亂花，善用回饋變另類收入

刷卡不一定是「罪惡之源」，只要設定預算、有紀律地使用，搭配現金回饋或紅利累積，其實可以幫你「邊花邊賺」。例如日常採買使用高回饋的信用卡，或利用自動扣款享有折扣優惠，都能讓消費更有效率。

5. 設立「短期目標」，讓存錢更有動力

「想買一台新筆電」、「年底要去日本旅遊」，有明確目標就更容易堅持下去，可以將金額拆分為每月小目標，設定提醒並追蹤進度。存錢變成一種任務達成感，也更容易持之以恆。

