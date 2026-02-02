LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！

▲日本連鎖超市LOPIA將進駐台南三井Outlet，此圖為中和環球店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日系超市 LOPIA 繼進駐新光三越台南小北門店之後，又將正式進駐台南三井 Outlet 二期，成為台南在地第二間分店，台南三井 Outlet 二期店的大小為 150 坪，預計 3／14 正式對外開幕，消息傳出之後，許多網友評價正面，還有民眾留言：「買爆！！大！爆！買！！」

LOPIA近幾年在台積極佈局，反應多數都很好，台南首間 LOPIA 超市插旗新光三越小北門店，在去年 8 月底正式開幕，台南鄉親超級捧場，還拿下全台業績最高分店，而台南第二間分店也將正式插旗台南三井 Outlet 二期，消息一出許多網友留言連聲讚好，看來很得在地民眾的心。

位於台南三井 Outlet 二期的 LOPIA 店面營業大小約 150 坪，比新光三越小北門店要大上 30 坪左右空間，LOPIA 台灣總經理水元仁志表示：「雖然平日會有點辛苦，但會全力以赴努力經營。」而網友也在底下留言：「以後都到台南三井LOPIA消費了」、「期待期待，住歸仁的人好開心啊」、「讚啦！我從台中搬回來，就在許願能不能開在這裡，終於許願成功！！！」