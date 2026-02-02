拉拉熊粉撲康是美超萌開賣、屈臣氏攜手布丁狗、大耳狗陪你過新年

記者曾怡嘉／台北報導

日常生活太無趣，快看看可愛療癒小物來解放身心吧！康是美祭出4款軟萌系IP單品，從美妝工具到隨身小包，讓人心動到全部都想打包。屈臣氏也和布丁狗與大耳狗推出聯名加價購，快把超萌雙寶帶回家！

線條小狗打造零死角精緻妝容

超人氣的線條小狗帶著招牌微笑進入美妝世界，首推小白「造型海綿」，擁有極致彈力、能使底妝輕薄服貼，「舒芙蕾手指粉撲」也值得收藏，專為細節處設計，用於遮瑕、腮紅都適合，兩種小狗呆萌的表情更是讓上妝過程充滿愉悅感。大尺寸的「舒芙蕾粉撲」呈水滴造型，大幅縮短上妝時間，獨特的「盾形定妝粉撲」則主打寬大下緣與精準尖角設計，能緊密貼合肌膚每一處曲線。

拉拉熊全系列粉撲療癒力滿分

MilleFée聯手拉拉熊系列推出的限定粉撲，這系列粉撲主打如棉花糖般的細密觸感，無論是適用於各種質地的「拉拉熊氣墊粉撲」，還是能打造絲緞般細緻妝感的「小白熊氣墊粉撲」，都不需要高超技巧就能拍出專業級底妝。「茶小熊空氣感植絨蜜粉撲」更是專為粉狀產品設計，靈活如指尖的「手指粉撲」一包有三個，小巧可愛的模樣讓人心動。首推「MilleFée拉拉熊美妝粉撲8件組」全角色一次收集，享受被熊熊包圍的幸福完妝體驗。

貓奴必收的永和三美人喵粉引力蜜粉撲

經典品牌永和三美人推出「喵粉引力蜜粉撲」，搭上應景的新年主題，讓貓貓們來拜年！採用極致細緻的柔膚材質，絲滑輕軟的觸感彷彿貓咪肉墊一般，讓上妝變得好享受。以「黑有魚」、「灰有緣」、「橘有錢」三隻貓為大家帶來新年祝福，快來感受這股可愛的喵粉引力吧！

小新巧克比造型背包組成最強配件

蠟筆小新迷絕對不能錯過！康是美引進日本原裝進口、正版授權的「巧克比造型背包組」！經典的立體鱷魚造型完美還原動畫裡的設定，採用耐用的牛津布材質，搭配拉鍊開口設計，不僅能作為時尚配件，更能實用收納小物或零食。最讓人驚喜的是背包內附有五包香濃酥脆的星星造型巧克比可可餅乾，甜而不膩的滋味絕對是追劇時的最佳良伴。

同場加映

屈臣氏也特別推出新年限定「福氣萌萌雙寶」、布丁狗與大耳狗超療癒 IP 商品限時換價購，凡活動期間至屈臣氏購買商品，不限金額即可以優惠價格將換購商品帶回家。像是布丁狗／大耳狗喜拿軟呼呼大頭抱枕、布丁狗／大耳狗喜拿趣味組裝電視小燈、布丁狗／大耳狗喜拿美味點心積木萬年曆都相當可愛，錯過就沒有了喔！