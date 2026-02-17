fb ig video search mobile ETtoday

拿到紅包立刻衝！水光系美唇素顏也能擦　淡顏也有好氣色

記者李薇／台北報導、攝影

具有光澤感的水潤唇彩持續在2026延燒，同時加上淡顏系妝容風潮，不需要濃厚的色澤，一點點也可以點綴出好氣色，以下就分享多款必買的好物，過年領到紅包立刻入手。

＃DIOR 粉漾水光潤唇釉

DIOR,嬌蘭,試開箱,唇膏,唇油,唇釉,彩妝,。（圖／記者李薇攝）DIOR,嬌蘭,試開箱,唇膏,唇油,唇釉,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

以夢幻少女的甜點餐桌，DIOR全球彩妝創意形象總監Peter Philips打造出糖果般色彩的粉漾水光潤唇釉，不僅顏色超繽紛，小巧設計的唇釉包裝更是可愛到最高點，一次提供16種顏色以及3種不同的妝效，除了基礎透明果凍系列，可以潤唇又帶來好氣色的款式，絕對是必定要有，宛如玫瑰木的中性#081或是韓系女團色#074，都是可甜可鹽的好搭色選。

＃NARS 激情過後嫩唇膏

NARS,dior,迪奧,唇膏,潤唇膏,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）NARS,dior,迪奧,唇膏,潤唇膏,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

激情過後嫩唇膏添加玻尿酸微晶球、植萃滋養油脂，保濕度更加提升，包裝也從過去較為強烈個性的風格，改為粉紅色管身搭配金色NARS LOGO，給人更年輕甜美的質感，也是呼應其帶給粉絲水嫩感的妝效，其經典不敗色絕對是#777 ORGASM高潮色，自從在腮紅推出之後，其絕美的蜜桃香檳粉可謂是其他彩妝無可取代，一直蔚為標誌性單品。

＃PAUL & JOE 西洋菊柔光透潤唇膏

PAUL & JOE,佳麗寶,LUNASOL,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝）PAUL & JOE,佳麗寶,LUNASOL,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝）

PAUL & JOE首個低飽和的潤唇膏在2026年開春登場，雖然採用雙融油脂配方也添加了荷荷芭油的成分，但塗抹起來跟唇油帶來的滋潤感又有些許不同，比較類似膠狀的唇膏質地，特別適合台灣較為悶熱的天氣，整體10個色調包含粉色系、珊瑚橘等，算是日常使用也不容易出錯的百搭之選。

DIOR, 迪奧, NARS, PAUL & JOE, 唇膏, 潤唇膏, 唇彩, 彩妝

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
