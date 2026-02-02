【廣編】品牌助⼒船隊角逐儒勒·凡爾納盃環球航⾏挑戰賽

fb ig video search mobile ETtoday

RICHARD MILLE,The Famous Project CIC,⼥性船隊（圖／RICHARD MILLE提供）

▲The Famous Project CIC 船隊全體隊員。

【廣編特輯】

圖、文／Richard Mille提供

The Famous Project CIC 船隊懷抱著⼀個看似簡單、卻極具開創性的願景：成為史上⾸⽀駕駛⼤型三體帆船，以不間斷、無外界援助⽅式完成載⼈環球航⾏的全⼥性船隊。然⽽，⾃啟程之初，這⼀挑戰的意義便已超越紀錄本身。這不僅是⼀場具有成⻑意義的傳奇征程，旨在為⼥性躋⾝⼀流離岸帆船賽事開闢⼀條可持續發展的進階之路。

船隊由 8 位來⾃ 7 個國家的傑出⼥性航海家組成，背景多元⽽互補，橫跨奧運帆船、離岸競技、極限紀錄挑戰與專業航線導航等領域，因此，The Famous Project CIC 從⼀開始便選擇了⼀條集體成⻑之路，在真實⽽嚴苛的航⾏環境中，透過集體智慧與無間協作，於浩瀚汪洋中不斷精進，逐步掌握無價的航⾏真知與卓越的駕馭之道。

這艘於 2006 年問世的⼤型三體帆船，銘刻著 Francis Joyon 於2017 年創下的儒勒·凡爾納盃最快環球航⾏紀錄。它不僅代表著頂尖的造船⼯藝與極致的航海性能，更在歷史⻑河中與多位航海巨匠共譜篇章。如今，伴隨 The Famous Project CIC 的全新啟航，這艘傳奇帆船再度駛⼊蔚藍，⾸次搭載全⼥性船隊完成環球航⾏，為其不朽的航⾏史冊續寫充滿⼈⽂溫度與先鋒精神的嶄新⼀章。

詮釋性能，超越時
貫穿始終的船隊理念，基於⼀個深刻的原則：“卓越，遠⾮計時器上的數字。”
• 完賽⾄上：成功抵達終點，遠勝於航速表上的數字
• 守護船隻與團隊安全：避免損害
• 接納不完美：與變幻莫測的海洋、天氣及技術挑戰中保持適應與判斷
與此同時，The Famous Project CIC 船隊亦承載著清晰⽽堅定的社會使命：
• 推動⼥性在體育領域及離岸帆船賽事中的可⾒度與影響⼒
• 彰顯⼱幗同⼼、彼此成就的精神
• 呼籲關注並守護⼈類共同的蔚藍海洋

銘記此刻，傳奇永續
• 史上⾸⽀完成多體船不間斷環球航⾏的全⼥性船隊：這不僅是⼀次體育壯舉，更是⼀則擲地有聲的社會宣⾔，彰顯⼥性⼒量與先驅精神。
• 上⼀次完成環球航⾏壯舉的是 2017 年的 IDEC 船隊。此後 9 年間，再無任何隊伍能夠順利完賽。該賽事的完賽率極低，多艘船隻嘗試均以棄賽告終。⾼達56%的棄賽率，⾜以印證不間斷多體船環球賽事的⾮凡難度！
• 在累計 32 次官⽅挑戰記錄中，僅 14 ⽀船隊成功完賽：
成功（打破紀錄）：9 ⽀
完賽未破紀錄：5 ⽀
棄賽∕失敗：18 ⽀
總參賽船隻：32 ⽀
• 她們在⾸次挑戰中即成功完賽，成就⾮凡

RICHARD MILLE, The Famous Project CIC, ⼥性船隊

