3min沉浸式居家按摩手技　快速緊緻提拉美肌

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

擁有好的抗老產品搭配按摩手技，可以讓肌膚更加絲滑逆齡，充分有感緊緻彈潤，DARPHIN就分享一套居家按摩手技，不需要任何工具，只要透過雙手就能夠讓肌膚全方位拉提，宛如快速3分鐘的護膚SPA，迅速讓膚況重現完美狀態。

【沉浸式SPA手技】

STEP 1：啟動排毒開關

DARPHIN,東森自然美,BIO UP,抗老,逆齡,保養,按摩,淋巴。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

先將手掌虎口沿著法令紋太陽穴位置拉提，在耳朵前方輪廓線位置按壓，順著下滑來到鎖骨上方按壓，將兩個淋巴結的位置打開，促進循環。

STEP 2：下顎線緊塑

DARPHIN,東森自然美,BIO UP,抗老,逆齡,保養,按摩,淋巴。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

利用大拇指與食指的力道，從臉部下顎線的下巴位置，往上推滑到耳下位置，必須是從下往上推，單一方向可以多滑3至5次。

STEP 3：蘋果肌提拉

DARPHIN,東森自然美,BIO UP,抗老,逆齡,保養,按摩,淋巴。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

從蘋果肌下方凹陷位置稍微用食指頂住，大拇指輕放在蘋果肌上方，宛如捏臉的動作，從臉中央往後（耳朵位置）輕輕提拉，可以做3次。

【推薦單品】

＃DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑修護霜，50ml、售價14500元

DARPHIN,東森自然美,BIO UP,抗老,逆齡,保養,按摩,淋巴。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

DARPHIN,東森自然美,BIO UP,抗老,逆齡,保養,按摩,淋巴。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

法式芳療DARPHIN旗下頂級深海翡翠蘊活緊塑系列在2026年全方位升級，延續創辦人Pierre Darphin對珍稀植萃成分的專精，攜手麻省理工學院藥物傳輸動力學首席研究學者Dr. Ana Jaklenec打造「超導傳輸科技」，讓頂級高活性的成分，可以更好的傳輸進肌膚打擊老化問題，透過全球7大專利認證的CDP超塑修護酶、深海翡翠再生因子、三重結構復位胜肽，不只是修護肌膚損傷，同時強化肌膚結構，從裡到外細緻澎潤。

＃BIO UP 金妍緊緻膠囊，售價3980元

DARPHIN,東森自然美,BIO UP,抗老,逆齡,保養,按摩,淋巴。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

東森自然美旗下的高CP值保養BIO UP首度推出金妍緊緻膠囊，單顆設計不僅方便好攜帶，更是蘊含高效活膚能量，結合專利千日菊萃取、白龍膽萃取、黃金微藻精萃、賦活黑藻與薰陸香精萃，特別適合35歲以上的微抗老需求，可以迅速提升肌膚緊緻度，加強滋潤保濕。

