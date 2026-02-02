LV為澳網冠軍獎盃打造「保護箱」　22歲球王艾卡拉茲是品牌大使

▲球王艾卡拉茲穿LV服裝，拿著熱騰騰的獎盃拍照。（圖／路透）

記者林明瑋／綜合報導

澳洲網球公開賽（Australian Open，AO）球王球后出爐，男單由22歲的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）奪冠，女單冠軍則為哈薩克女將Elena Rybakina，兩人的冠軍獎盃擺放在Louis Vuitton（路易威登）訂製的硬箱中展示，相當耀眼閃亮，尤其艾卡拉茲是LV品牌大使，更添意義。

本屆澳網男單決賽，由艾卡拉茲與塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）激戰，最後由艾卡拉茲拿下生涯首座澳網男單冠軍，年僅22歲的他也寫下最年輕拿到全滿貫的超狂紀錄。

▲年僅22歲的西班牙球王艾卡拉茲奪下澳網男單冠軍。（圖／LV提供）



▲哈薩克女將Elena Rybakina拿下澳網女單冠軍。（圖／路透）

這場巔峰對決的開場儀式同樣極具看點，好萊塢女星克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）與網壇傳奇馬拉特薩芬（Marat Safin）一同現身，優雅地揭曉放在LV專屬訂製硬箱中，象徵最高榮譽的 Norman Brookes Challenge Cup獎盃。克蘿伊摩蕾茲身穿帥氣的黑色皺褶夾克配短裙，腳踩獨特的LV Knot高跟鞋，耳際與指尖閃耀著 Le Damier 高級珠寶系列的黃鑽，完美演繹時尚與熱血競技的跨界融合。

▲克蘿伊摩蕾茲（右）與網壇傳奇Marat Safin共同揭幕澳網男單冠軍獎盃。（圖／LV提供，以下同）



▲BamBam（左）與傳奇網球名將Jennifer Capriati共同揭幕澳網女單冠軍獎盃。

而女子決賽的榮耀時刻，則由LV品牌大使、泰星BamBam與傳奇網球名將珍妮佛卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）共同展示LV硬箱與其中的獎盃。BamBam以深棕色雙排扣西裝展現沉穩貴公子氣息。本屆澳網女子單打由Elena Rybakina順利封后，抱回獎金與獎盃。

兩獎盃箱大有來頭，它們誕生自LV最具代表性的Asnières 工坊，由資深工匠耗費數百小時手工打造。箱身覆蓋著經典 Monogram 帆布，傳承百年歷史；邊角鑲嵌的黃銅包角與鎖扣，則是從 1860 年代沿用至今的經典工藝，這種金屬件會隨著時間產生迷人的光澤，就像運動員的意志力一樣經得起淬鍊。

打開箱子可見迷人細節，正面兩個面板可以向後折疊，露出內部搶眼的白色「V」字線條，這不僅是品牌首字母 Vuitton，更象徵著 Victory（勝利）。箱內襯裡選用代表澳網硬地球場的「墨爾本藍」超細纖維，這抹鮮豔的藍色在鏡頭下，襯托得獎盃更加奪目，也展現出品牌對於細節的極致追求。

▲LV為澳網男單冠軍獎盃（Norman Brookes Challenge Cup）打造硬箱。



▲LV為澳網女單冠軍獎盃（Daphne Akhurst Memorial Cup）打造硬箱。

從1983年的美洲盃開始，到世界盃足球賽、NBA、甚至一級方程式賽車（F1），都能看到LV硬箱護送榮耀獎盃的身影。澳網作為每年網壇的第一個大滿貫盛事，不僅在2025年創下超過 110 萬人的進場紀錄，更是全球運動迷的朝聖地，今年周杰倫、陳奕迅雙雙在澳網觀眾席露臉，網球是他們熱愛的休閒運動，也讓賽事場邊星光熠熠。

韓國男團SEVENTEEN主唱李碩珉（DK）也現身，日前飛往墨爾本時，穿著Ralph Lauren海軍藍西裝外套與條紋襯衫，整體乾淨俐落又有優雅老錢風情，很適合旅行啟程的形象。

▲SEVENTEEN主唱李碩珉日前穿著Ralph Lauren服裝前往墨爾本，準備觀看澳網比賽。（圖／Ralph Lauren提供）