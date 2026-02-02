以經典馬鞍包為靈感！Dior全新皮革香氛好迷人　出乎意料的好聞

記者曾怡嘉／台北報導

受DIOR經典 Saddle 馬鞍包的自由精神啟發，《迪奧香氛世家皮革木語香氛》作為香氛世家首款皮革調作品，重新定義皮革的當代優雅，以柔美花香交織深邃木質，勾勒如第二層肌膚般柔軟貼合的細膩氣息。

▲Dior 迪奧香氛世家 皮革木語香氛。

DIOR香水創意總監 Francis Kurkdjian 挑戰香氛界既定印象，為皮革這一經典香調注入現代氣質。他捨棄傳統濃烈的動物氣息與厚重煙燻感，以澄澈白花香結合溫潤深邃的木質韻味，展現清新卻不失底蘊的皮革優雅。

首款皮革調創作《皮革木語香氛》擷取經典 Saddle 馬鞍包的靈魂，打造宛如高級柔軟的皮革般舒適的細膩香氣，以白花的柔美交織木質的深邃，凝練出雋永而獨特的氣息，締造如馬鞍包般不朽的經典地位。

▲旅行隨身瓶與皮套。

此次同步推出便於攜帶的旅行隨身瓶，為標誌性的迪奧香氛世家瓶身披上奢華皮革與高級訂製細節，靈感同樣汲取自迪奧經典馬鞍包的設計美學。霧面處理的柔軟皮革，選用米灰色調延續 DIOR 高訂時裝的柔和色彩美學；高訂香氛瓶蓋以簡潔俐落的線條，巧妙融合經典馬鞍包的皮革工藝，成就低調奢華的優雅之選。

▲BOSS 自信無界淡香精。

BOSS的自信無界淡香精是品牌首款以生薑與皮革為主軸的高端香氛，兩種對比元素相互衝撞、巧妙融合，一面是電光般鮮明清新，另一面則深沉感性、溫潤馥郁，打破傳統前中後調結構，形成嶄新的嗅覺張力。

生薑香調以活力辛香與微妙的催情氣息帶來鮮明能量，採用 CO₂ 超臨界萃取技術，賦予生更持久、層次更豐富的香氣，皮革香調靈感取自小眾香氛，展現高端質感與溫潤包覆感，留下令人上癮的溫暖尾韻。