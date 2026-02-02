fb ig video search mobile ETtoday

以經典馬鞍包為靈感！Dior全新皮革香氛好迷人　出乎意料的好聞

>

記者曾怡嘉／台北報導

受DIOR經典 Saddle 馬鞍包的自由精神啟發，《迪奧香氛世家皮革木語香氛》作為香氛世家首款皮革調作品，重新定義皮革的當代優雅，以柔美花香交織深邃木質，勾勒如第二層肌膚般柔軟貼合的細膩氣息。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧香氛世家 皮革木語香氛。

DIOR香水創意總監 Francis Kurkdjian 挑戰香氛界既定印象，為皮革這一經典香調注入現代氣質。他捨棄傳統濃烈的動物氣息與厚重煙燻感，以澄澈白花香結合溫潤深邃的木質韻味，展現清新卻不失底蘊的皮革優雅。

首款皮革調創作《皮革木語香氛》擷取經典 Saddle 馬鞍包的靈魂，打造宛如高級柔軟的皮革般舒適的細膩香氣，以白花的柔美交織木質的深邃，凝練出雋永而獨特的氣息，締造如馬鞍包般不朽的經典地位。

▲▼香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲旅行隨身瓶與皮套。

此次同步推出便於攜帶的旅行隨身瓶，為標誌性的迪奧香氛世家瓶身披上奢華皮革與高級訂製細節，靈感同樣汲取自迪奧經典馬鞍包的設計美學。霧面處理的柔軟皮革，選用米灰色調延續 DIOR 高訂時裝的柔和色彩美學；高訂香氛瓶蓋以簡潔俐落的線條，巧妙融合經典馬鞍包的皮革工藝，成就低調奢華的優雅之選。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲BOSS 自信無界淡香精。

BOSS的自信無界淡香精是品牌首款以生薑與皮革為主軸的高端香氛，兩種對比元素相互衝撞、巧妙融合，一面是電光般鮮明清新，另一面則深沉感性、溫潤馥郁，打破傳統前中後調結構，形成嶄新的嗅覺張力。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

生薑香調以活力辛香與微妙的催情氣息帶來鮮明能量，採用 CO₂ 超臨界萃取技術，賦予生更持久、層次更豐富的香氣，皮革香調靈感取自小眾香氛，展現高端質感與溫潤包覆感，留下令人上癮的溫暖尾韻。

關鍵字：

DIOR, 皮革香氛, 馬鞍包, BOSS香水, 生薑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 「超絕保暖」5大穿搭技巧　日本專家：羽絨衣＆毛衣不能同時穿 GD成為CASETiFY首位全球代言人！帥氣波紋手機殼今開賣　NIKE簽下LISA 《陽光女子合唱團》8催淚金句：願和那些不願錯過的人都有再見的時候 2026馬年限定鞋必買清單　adidas增高鞋、NIKE AF1飛馬刺繡引爆少女心 日本一上架就搶空！Jo Malone 櫻花限量系列亮相　 表面溫和實則脾氣超壞的三大星座！TOP 1觸碰家人或底線　就很容易瞬間爆發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面