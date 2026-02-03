比周末補眠更有效！睡前10分鐘「微儀式」讓大腦睡更好

▲周末睡上整天還是累，可能需要的不是大量睡眠。（圖／PEXELS、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

周末即使睡到下午，星期一上班還是覺得腦袋重重的？那是因為你需要的不是更多睡眠，而是「更精準的放鬆」。2026 年國外最受歡迎的療癒趨勢，不再是昂貴的度假，而是「慢速夜晚。這是一套在家就能輕鬆進行的「感官修復術」，只要幾個簡單的小動作，就能幫你的神經系統徹底關機，換來隔天能量滿格的自己。

大腦整天處理資訊已經過載，如果睡前沒有經過「減壓」，大腦即使在睡覺也會處於低度運作狀態。透過以下幾種簡單的感官接觸，能直接告訴大腦：「任務結束，可以休息了。」

觸覺療癒

找回被溫柔包裹的感覺 不需要複雜設備，換上觸感柔軟的睡衣，或是在沙發上摸摸舒壓的毛毯。大腦對於「柔軟觸感」的反應非常直觀，這能快速降低壓力荷爾蒙，讓你瞬間進入放鬆氛圍。

味覺安定

給感官一點甜頭 睡前為自己泡一杯溫熱的蜂蜜水。這不是為了止渴，而是利用溫潤的甜味與溫度，由內而外安撫躁動的情緒，這也是國外目前最推崇的「心情安定劑」。

物理鬆綁

幾招小動作完成筋膜放鬆 不需要瑜伽墊或滿頭大汗。只要坐在床邊做幾次慢節奏的深呼吸，配合簡單的肩膀繞圈或拉筋。想像身體的繃勁像奶油一樣慢慢化開，讓原本糾結的部位找回彈性。

「慢速夜晚」的魅力在於它非常簡單，而且立刻有感。今晚與其繼續在螢幕前消磨體力，不如試試這套舒壓公式。你會驚訝地發現，隔天醒來那種自發性的神清氣爽，真的比補眠兩天更有效。