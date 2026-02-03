Rosé疊搭Tiffany珠寶展搖滾魅力　高唱〈Apt.〉嗨翻葛萊美

▲Rosé（左）與火星人布魯諾在葛萊美獎表演〈APT.〉掀起高潮。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

以全球爆紅歌曲〈Apt.〉入圍第68屆葛萊美年度專輯、年度歌曲與最佳流行組合／團體演出等三項大獎的BLACKPINK成員Rosé，雖然鎩羽而歸，但她與搭擋火星人布魯諾（Bruno Mars）在葛萊美舞台上合體高唱〈Apt.〉掀起高潮，讓頒獎典禮瞬間變成大型夜店，令人印象深刻，兩人也展現好默契，都選穿Saint Laurent黑白裝搭Tiffany & Co.珠寶，施展搖滾魅力。





▲Rosé（左）與火星人布魯諾都穿Saint Laurent服裝搭配Tiffany珠寶。（圖／CFP）

Rosé在葛萊美舞台上大膽親吻火星人布魯諾開唱〈Apt.〉，緊接著又唱又跳甚至下腰，讓全場嗨翻，她穿著Saint Laurent露腰褲裝並掛著領帶，完美襯托她率性的一面，而身為Tiffany代言人，她疊戴白K金與黃K金2款Tiffany HardWear 鑲鑽鍊結手鍊，同時佩戴Tiffany T1 18K白金寬版鋪鑲鑽石戒指、Knot鑽戒、石上鳥系列Wings鑽戒等多款戒指，拿著麥克風高唱成功吸睛。





▲Rosé疊戴Tiffany HardWear 白K金鑲鑽鍊結手鍊（上）與黃K金鑲鑽鍊結手鍊大型款。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Rosé 同時搭配Tiffany T1 白K金鋪鑲矩形與圓形明亮式切割鑽石戒指。

同樣穿著Saint Laurent黑裝的火星人布魯諾，則搭配Tiffany與LV男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams聯名設計的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列黃K金鑲嵌鑽石項鍊，個性珠寶加持展現流行樂天王氣勢。







▲火星人布魯諾佩戴Tiffany Titan by Pharrell Williams系列黃K金鑲嵌鑽石項鍊。



