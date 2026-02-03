fb ig video search mobile ETtoday

Rosé疊搭Tiffany珠寶展搖滾魅力　高唱〈Apt.〉嗨翻葛萊美

>

▲▼Rose 。（圖／CFP）

▲Rosé（左）與火星人布魯諾在葛萊美獎表演〈APT.〉掀起高潮。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

以全球爆紅歌曲〈Apt.〉入圍第68屆葛萊美年度專輯、年度歌曲與最佳流行組合／團體演出等三項大獎的BLACKPINK成員Rosé，雖然鎩羽而歸，但她與搭擋火星人布魯諾（Bruno Mars）在葛萊美舞台上合體高唱〈Apt.〉掀起高潮，讓頒獎典禮瞬間變成大型夜店，令人印象深刻，兩人也展現好默契，都選穿Saint Laurent黑白裝搭Tiffany & Co.珠寶，施展搖滾魅力。

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲Rosé（左）與火星人布魯諾都穿Saint Laurent服裝搭配Tiffany珠寶。（圖／CFP）

Rosé在葛萊美舞台上大膽親吻火星人布魯諾開唱〈Apt.〉，緊接著又唱又跳甚至下腰，讓全場嗨翻，她穿著Saint Laurent露腰褲裝並掛著領帶，完美襯托她率性的一面，而身為Tiffany代言人，她疊戴白K金與黃K金2款Tiffany HardWear 鑲鑽鍊結手鍊，同時佩戴Tiffany T1 18K白金寬版鋪鑲鑽石戒指、Knot鑽戒、石上鳥系列Wings鑽戒等多款戒指，拿著麥克風高唱成功吸睛。

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲Rosé疊戴Tiffany HardWear 白K金鑲鑽鍊結手鍊（上）與黃K金鑲鑽鍊結手鍊大型款。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲Rosé 同時搭配Tiffany T1 白K金鋪鑲矩形與圓形明亮式切割鑽石戒指。

同樣穿著Saint Laurent黑裝的火星人布魯諾，則搭配Tiffany與LV男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams聯名設計的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列黃K金鑲嵌鑽石項鍊，個性珠寶加持展現流行樂天王氣勢。
 

▲▼ Rose 。（圖／公關照）

▲火星人布魯諾佩戴Tiffany Titan by Pharrell Williams系列黃K金鑲嵌鑽石項鍊。

►葛萊美／Rosé捲髮芭比致敬《APT.》2套黑裙超美！最辣女星乳環裝太震撼

►LV為澳網冠軍獎盃打造「保護箱」　22歲球王艾卡拉茲是品牌大使

關鍵字：

Rosé, BLACKPINK, Tiffany, Saint Laurent, 火星人布魯諾, 葛萊美

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！

LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 近期3雙討論度高的跑鞋　舒華同款顏值腳感都太犯規 以經典馬鞍包為靈感！Dior全新皮革香氛好迷人　出乎意料的好聞 韓團ENHYPEN即將來台！2／5全員現身Prada微風南山店 「超絕保暖」5大穿搭技巧　日本專家：羽絨衣＆毛衣不能同時穿 GD成為CASETiFY首位全球代言人！帥氣波紋手機殼今開賣　NIKE簽下LISA

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面