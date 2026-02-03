IKEA全新兒童系列抵台開賣　長頸鹿燈、貓咪罐立馬缺貨

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列，坐墊三件組2,499元。（圖／IKEA全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 近期發表的全新 GREJSIMOJS 兒童系列，將嚴肅的傢具變成超可愛的空間亮點，該系列預計 2 月在全球陸續上市，台灣已經默默開賣，識貨的消費者早已在網路商店上狂掃一波，黃色的長頸鹿燈馬上缺貨，需要到實體分店才買得到，還有可愛的貓咪儲物罐貨量所剩不多，想入手的快去衝一波吧。

▲兒童搖搖馬以簡單線條、小鳥造型的輕盈設計，讓整體空間也變得有設計感，售價1,499元。

現在房子寸土寸金，要在家裡弄出一間「遊戲室」根本是奢求；加上平常工作忙碌，回到家只想癱在沙發上，哪有力氣陪孩子大玩特玩？這系列不叫你多買玩具，而是把家具「變」成玩具。設計師把玩心藏在日常用品裡，讓你不用改變家裡的擺設，生活動線自然就變成了遊樂場。

▲黃色儲物椅凳，售價1,499元。

其實很多時候，我們需要的不是更多東西，而是能讓現有空間變有趣的好點子。這次最讓人想尖叫的單品，絕對是「怪獸收納椅」，平常擺著就是個好看的椅凳，但當你需要收拾桌上的雜物時，打開蓋子，它就像張開嘴露齒笑的怪獸，把混亂通通「吃掉」。原本枯燥的收納工作，好像也變得沒那麼討厭了，甚至還能騙小孩開心地把玩具餵給怪獸吃。

▲（左）壁面裝飾兩件組，售價179元；（右）貓型收納罐，售價199元。

▲棋盤遊戲，售價499元。

而經典款的 MAMMUT 兒童椅，換上了亮粉色和藍色的「毛茸茸椅套」。光是想像冬天坐在上面，或是回家看到那團毛茸茸的樣子，整個人都被療癒了。另外像是長得像小鳥的搖搖馬、貓咪形狀的收納盒、老鼠造型的喇叭，都在訴說「生活其實可以不用那麼正經八百」。

▲兒童椅椅套，售價499元（兒童椅需自備）。

很多爸媽最怕兒童用品「色彩斑斕」到破壞家裡的裝潢風格，朋友來家裡作客時總覺得尷尬。但 GREJSIMOJS 系列在設計時，也兼顧大人審美。在孩子手裡是大玩具，但也可以是設計感的家飾，長頸鹿造型的燈，晚上是一抹溫柔的夜光；造型地毯讓孩子可以在上面爬行探險，但也是一塊很有個性的織品。該系列預計 2026 年 2 月在全球陸續上市。

▲LED長頸鹿裝飾地燈，售價999元。

▲駝鹿兒童椅凳，售價899元。

▲仙人掌衣帽架，售價1,799元。