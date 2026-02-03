fb ig video search mobile ETtoday

IKEA全新兒童系列抵台開賣　長頸鹿燈、貓咪罐立馬缺貨

>

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列，坐墊三件組2,499元。（圖／IKEA全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 近期發表的全新 GREJSIMOJS 兒童系列，將嚴肅的傢具變成超可愛的空間亮點，該系列預計 2 月在全球陸續上市，台灣已經默默開賣，識貨的消費者早已在網路商店上狂掃一波，黃色的長頸鹿燈馬上缺貨，需要到實體分店才買得到，還有可愛的貓咪儲物罐貨量所剩不多，想入手的快去衝一波吧。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲兒童搖搖馬以簡單線條、小鳥造型的輕盈設計，讓整體空間也變得有設計感，售價1,499元。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

現在房子寸土寸金，要在家裡弄出一間「遊戲室」根本是奢求；加上平常工作忙碌，回到家只想癱在沙發上，哪有力氣陪孩子大玩特玩？這系列不叫你多買玩具，而是把家具「變」成玩具。設計師把玩心藏在日常用品裡，讓你不用改變家裡的擺設，生活動線自然就變成了遊樂場。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲黃色儲物椅凳，售價1,499元。

其實很多時候，我們需要的不是更多東西，而是能讓現有空間變有趣的好點子。這次最讓人想尖叫的單品，絕對是「怪獸收納椅」，平常擺著就是個好看的椅凳，但當你需要收拾桌上的雜物時，打開蓋子，它就像張開嘴露齒笑的怪獸，把混亂通通「吃掉」。原本枯燥的收納工作，好像也變得沒那麼討厭了，甚至還能騙小孩開心地把玩具餵給怪獸吃。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲（左）壁面裝飾兩件組，售價179元；（右）貓型收納罐，售價199元。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲棋盤遊戲，售價499元。

而經典款的 MAMMUT 兒童椅，換上了亮粉色和藍色的「毛茸茸椅套」。光是想像冬天坐在上面，或是回家看到那團毛茸茸的樣子，整個人都被療癒了。另外像是長得像小鳥的搖搖馬、貓咪形狀的收納盒、老鼠造型的喇叭，都在訴說「生活其實可以不用那麼正經八百」。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲兒童椅椅套，售價499元（兒童椅需自備）。

很多爸媽最怕兒童用品「色彩斑斕」到破壞家裡的裝潢風格，朋友來家裡作客時總覺得尷尬。但 GREJSIMOJS 系列在設計時，也兼顧大人審美。在孩子手裡是大玩具，但也可以是設計感的家飾，長頸鹿造型的燈，晚上是一抹溫柔的夜光；造型地毯讓孩子可以在上面爬行探險，但也是一塊很有個性的織品。該系列預計 2026 年 2 月在全球陸續上市。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲LED長頸鹿裝飾地燈，售價999元。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲駝鹿兒童椅凳，售價899元。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲仙人掌衣帽架，售價1,799元。

關鍵字：

IKEA, 兒童家具, GREJSIMOJS, 收納椅, 搖搖馬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！

LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙 近期3雙討論度高的跑鞋　舒華同款顏值腳感都太犯規 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 以經典馬鞍包為靈感！Dior全新皮革香氛好迷人　出乎意料的好聞 「超絕保暖」5大穿搭技巧　日本專家：羽絨衣＆毛衣不能同時穿 GD成為CASETiFY首位全球代言人！帥氣波紋手機殼今開賣　NIKE簽下LISA 《陽光女子合唱團》8催淚金句：願和那些不願錯過的人都有再見的時候

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面