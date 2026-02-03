韓團ENHYPEN即將來台！2／5全員現身Prada微風南山店

記者鮑璿安／綜合報導

又有韓團即將來台！Prada 於台北信義區揭幕全新微風南山專門店，為慶祝開幕，特別邀請品牌大使人氣男團 ENHYPEN 驚喜來台出席，將於2月5日舉行盛大活動，全員們預計在當天傍晚星光背板時間17：30正式亮相，引爆粉絲期待。





▲這回 ENHYPEN 將以品牌大使身分出席活動，成員們將於活動當天上午低調抵台。（圖／品牌提供）

這回 ENHYPEN 將以品牌大使身分出席活動，成員們將於活動當天上午低調抵台，展開為期兩天一夜的短暫行程，整體安排高度保密，但相信已讓不少粉絲準備朝聖一睹偶像風采。除了韓星 ENHYPEN 登場外，現場也將雲集台灣嘉賓，包括演員范少勳、謝欣穎與新生代演員林奕嵐，屆時《ET FASHION》也會為大家直擊現場，並帶來最新報導。

Prada 微風南山新店佔地超過600平方米，涵蓋品牌全系列商品，從男女裝、皮件、鞋履到飾品應有盡有。此次開幕更搶先展示2026春夏最新系列，以及備受注目的 Prada Eternal Gold 高級珠寶系列，讓時尚迷能一站式沉浸於品牌的經典與創新之中。

南韓女星金世正日前為出道十週年 FAN CONCERT 特別來台，現身仁川機場時以一身「又仙又颯」的穿搭掀起時尚話題。身為 Longchamp 品牌大使，她此次以品牌春季系列造型現身，更以一只經典水桶包成功點睛整體造型，機場就像是她的伸展台。





▲Longchamp 品牌大使金世正以品牌春季系列造型現身機場，更以一只經典水桶包成功點睛整體造型。（圖／品牌提供）