王一博休閒男友造型演繹JIMMY CHOO新包！可折疊大容量設計男女都能背

記者鮑璿安／綜合報導

在春意甦醒的節奏裡，JIMMY CHOO 攜手全球品牌代言人王一博一同演繹全新 Bar Holdall 包款系列，此次系列以花朵與金屬的一剛一柔為靈感，王一博身穿休閒質感的夾克造型，手中提著各式全新 Bar Holdall，彷彿將春日的氣息一併攜入視野。





▲JIMMY CHOO 攜手全球品牌代言人王一博一同演繹全新 Bar Holdall 包款系列 。（圖／品牌提供）



形象照中，王一博手拿 Bar Holdall 包款，穿著寬鬆剪裁的襯衫、長版西裝外套與短褲等多層次單品，搭配造型感十足的 DIAMOND FLEX 及 DIAMOND RUN 休閒鞋，在鐵網牆面與工業風空間中，捧著盛開花束，傳達出一種剛中帶柔的溫柔力量。

Bar Holdall 系列是品牌對經典旅行袋輪廓的重塑，選用柔軟粒面皮革或耐用的環保再生尼龍材質製成，以結構柔軟的皮革勾勒流暢線條，主打中性風格，搭配可調式皮革肩背帶與金屬飾釦，米奶白色包款特別搭配醒目的字母吊飾與硬挺手把，展現優雅又不失張力的態度。也帶來黑色款式的基礎包袋，以鉚釘與亮面皮革交錯拼接，無論作為旅行裝備還是日常通勤，都能自帶風格焦點。

同場加映





▲Longchamp Le Smart 包系列肩背包、托特包。（圖／品牌提供）

Longchamp 2026 新款Le Smart 包款，以極簡線條、柔軟皮革與可調節束帶為設計核心，不僅能因應造型做多變使用，也強調日常的實用性與優雅姿態。包款呼應季節感，帶來多種溫潤色彩，如摩卡色、原色皮革或是暗灰色，皆可與日常穿搭相輔相成。