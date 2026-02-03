fb ig video search mobile ETtoday

王一博休閒男友造型演繹JIMMY CHOO新包！可折疊大容量設計男女都能背

記者鮑璿安／綜合報導

在春意甦醒的節奏裡，JIMMY CHOO 攜手全球品牌代言人王一博一同演繹全新 Bar Holdall 包款系列，此次系列以花朵與金屬的一剛一柔為靈感，王一博身穿休閒質感的夾克造型，手中提著各式全新 Bar Holdall，彷彿將春日的氣息一併攜入視野。

▲▼ 王一博 。（圖／品牌提供）

▲▼ 王一博 。（圖／品牌提供）

▲▼ 王一博 。（圖／品牌提供）

▲▼ 王一博 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 攜手全球品牌代言人王一博一同演繹全新 Bar Holdall 包款系列 。（圖／品牌提供）

形象照中，王一博手拿 Bar Holdall 包款，穿著寬鬆剪裁的襯衫、長版西裝外套與短褲等多層次單品，搭配造型感十足的 DIAMOND FLEX 及 DIAMOND RUN 休閒鞋，在鐵網牆面與工業風空間中，捧著盛開花束，傳達出一種剛中帶柔的溫柔力量。

▲▼ 王一博 。（圖／品牌提供）

Bar Holdall 系列是品牌對經典旅行袋輪廓的重塑，選用柔軟粒面皮革或耐用的環保再生尼龍材質製成，以結構柔軟的皮革勾勒流暢線條，主打中性風格，搭配可調式皮革肩背帶與金屬飾釦，米奶白色包款特別搭配醒目的字母吊飾與硬挺手把，展現優雅又不失張力的態度。也帶來黑色款式的基礎包袋，以鉚釘與亮面皮革交錯拼接，無論作為旅行裝備還是日常通勤，都能自帶風格焦點。

