Swatch情人節錶附兩色鏡片賞面盤　看透愛情酸甜苦辣

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／翻攝IG）

▲Swatch情人節錶LOVE & BLAH附藍紅雙色紙製眼鏡，透過鏡片會看見不同字樣浮現，3,100元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接即將來臨的西洋情人節，Swatch發表兩款情人節錶示愛，當中亮眼粉紅色錶殼的LOVE & BLAH腕錶，在面盤與錶帶上運用了獨特的三色文字疊加設計，隨錶附贈的藍紅雙色紙製眼鏡是探索面盤秘密的鑰匙，使用紅色鏡片觀察時，面盤上會浮現LOVE字樣，而換成藍色鏡片後，焦點則轉變為BLAH字樣，幽默詮釋了當甜蜜情話變為日常瑣事時的無奈心境，當摘下眼鏡時，兩組文字則重新交織，象徵真實愛情中甜蜜與紛擾共存的常態。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／翻攝IG）

▲Swatch情人節錶LOVE IN SCARLET綴滿心形圖案，2800元。

除了具備互動趣味的錶款外，Swatch同步推出LOVE IN SCARLET情人節錶，以象徵熾熱愛情的紅色為主色調，面盤與錶帶都綴滿心形元素，藏不住濃情蜜意。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／翻攝IG）

▲BABY-G推出可轉換成愛心掛飾的BGD-10KH-7腕錶，2,600元。（圖／BABY-G提供）

BABY-G 以「Two-Way 手錶吊飾」為設計核心的BGD-10KH系列，則推出撞色款的BGD-10KH-1與BGD-10KH-7腕錶，白色腕錶搭配紅色愛心吊飾殼，以及黑色腕錶搭配白色愛心吊飾殼，透過經典對比色彩，象徵戀人之間的差異與吸引力，按下錶款背光鍵時，面盤螢幕還會顯示愛心圖案呼應心形吊飾殼，甜蜜指數破表。
 

►Rosé疊搭Tiffany珠寶展搖滾魅力　高唱〈Apt.〉嗨翻葛萊美

►LV為澳網冠軍獎盃打造「保護箱」　22歲球王艾卡拉茲是品牌大使

Swatch, BABY-G, 情人節

