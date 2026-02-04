fb ig video search mobile ETtoday

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

>

星座。（圖／IG）

▲最常被說「以自我為中心」的星座。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

一段關係中，最忌彼此缺乏理解與體諒，有些人並不是不在乎他人，只是他們的個性與行事風格天生就比較「我行我素」。以下盤點三大最常被說「以自我為中心」的星座，快看看你身邊有沒有中箭的人？

第三名：獅子座 

獅子座天生自信、耀眼，走到哪都是目光焦點，他們對於自己的能力與價值充滿認同，也很在乎外界眼光，因此常會在不自覺中將自己放在第一位，不一定是自私，而是習慣把「我」放在句子的開頭。與獅子相處時，容易會覺得他們話題都繞著自己打轉。不過其實他們也很願意付出，只是前提是你得先讓他覺得「你值得我對你好」。

第二名：天蠍座 

天蠍座不是那種高調的主角型星座，但他們極度注重自身情感與控制權，往往在關係中呈現「我有我的節奏，你跟得上就來」的狀態。他們不太擅長站在對方角度思考，尤其是在衝突或不爽時，會先保護自己情緒，甚至選擇直接冷處理。他們不是完全不關心你，只是內心世界封閉、保護機制強烈，想要走進他們的宇宙，你得先學會不受傷。

第一名：牡羊座 

衝動又直率的牡羊座榮登第一，他們的思考與行動都非常「當下」，想做什麼就馬上去做，情緒來了說話也不過濾，讓人常覺得他們完全沒考慮別人感受。牡羊的「以自我為中心」通常不是惡意，而是一種天生的本能。他們快節奏、愛自由，對外界的情緒波動比較不敏感，常會因為一時衝動說錯話或做錯事卻不自知。要與牡羊好好相處，需要大量理解與高速反應。

