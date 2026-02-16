盤點馬年精品包！楊冪Prada Bonnie腋下包、BV Andiamo點綴紅結超可愛

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

迎接農曆赤馬年，精品品牌以象徵能量與祝福的意象轉化為包款設計語言，Prada、LOEWE、Dior、Bottega Veneta、Delvaux 等品牌相繼推出新春主題之作，從品牌符碼再造、幸運圖騰延伸、經典編織工藝到罕見材質運用，聚焦節慶寓意、日常實用與收藏價值，勾勒出馬年包款的設計輪廓，以下一次盤點給你！

Prada

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

▲Prada 品牌大使楊冪同款的 Bonnie 復古皮革手提袋。（圖／品牌提供）

Prada 迎接 2026 農曆赤馬年，以 Triangle 三角形符碼重新詮釋馬年意象，延續品牌一貫的前瞻精神。主打包款延伸三角識別語彙，以紅色調成為關鍵，呼應赤馬象徵的能量與行動力，也讓包款在節慶造型中更具辨識度。品牌大使楊冪同款的Prada Bonnie 復古皮革手提袋、Prada Re-Nylon 等設計聚焦輕量結構與實用容量，兼顧日常搭配與節日氛圍。

LOEWE

▲▼ LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲ LOEWE全新 2026 馬年新春特別系列，腮紅粉色注入Puzzle、Flamenco 新包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲ LOEWE將皮革流蘇裝飾呈現出栩栩如生的馬鬃姿態 。（圖／品牌提供）

在LOEWE的馬年世界中，皮革工藝是一切想像力的源泉，當家包款Puzzle Bag在馬年全新進化，標誌性的幾何拼接線條與俐落長方體輪廓，搭配輕巧的柔軟納帕皮革，觸感細膩、線條自然垂墜，讓原本結構感強烈的 Puzzle 多了一份隨興與慵懶氣息。本季更推出溫柔的腮紅粉新色，猶如櫻花粉的進階軟萌版本，在低調中帶點甜度。此外，更靈動的將皮革流蘇裝飾呈現出栩栩如生的馬鬃姿態，走動之間自然擺盪，讓包款多了節奏感與玩味氣息，也悄悄呼應新年講究的祝福與流動能量。

Dior

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

Dior 帶來由Jonathan Anderson設計的新年系列，標誌性的Lady Dior 與 Dior Book Tote 成為視覺主軸，以重新演繹的 Toile de Jouy 圖騰鋪陳包身。四葉幸運草與甲蟲元素低調點綴，傳遞祝福寓意又不失優雅分寸，粉紅色調成為亮點，象徵喜悅與柔美氣息，也為節慶造型增添溫度。

Gucci

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

Gucci 於農曆新春以相聚與歸屬感為核心，推出多款節慶包款呼應團圓意象，馬銜扣織帶波士頓包與 Web Trademark 系列後背包成為亮點，延續品牌經典識別，紅綠織帶貫穿包身，在視覺上呼應新年喜氣與家族符碼，金屬馬銜扣細節低調點出品牌歷史語彙，整體設計在經典與節慶之間取得平衡。

Bottega Veneta

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 以新春主題延續對工藝與個人風格的重視，包款設計回歸材質本身的力量。主打 Andiamo 編織皮革手提肩背包與信差包，運用標誌性 Intrecciato 編織呈現溫潤立體的外觀，結構線條簡潔，搭配紅色的金屬結飾作為最應景的視覺焦點，低調卻極具辨識度。

Balenciaga

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Le City East-West 。（圖／品牌提供）

Balenciaga 2026 新年系列把節慶氛圍拉進上海街景，由攝影師 John Yuyi 實地拍攝形象短片與影像，包款方面推出以淺灰色 Arena 皮革打造的 Le City East-West，延續品牌經典 City 系列語彙又更俐落好搭；鞋履也用獨家配色重製，像是 Hamptons 運動鞋帶來米白、紅、灰配色，鞋帶還有紅色塗鴉字樣，Track 運動鞋則推出白、紅、灰、黑等選擇，最後再用紅色水鑽愛心、幸運馬蹄鐵等包飾收尾，把過年該有的「討喜」做得很 Balenciaga。

Chloé

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲黑金配色的 Paddington 鎖頭包；Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標 。（圖／品牌提供）

Chloé 馬年限定系列以「駿馬」象徵自由與力量，呼應女性以沈靜卻自在的姿態穿梭世界，並把馬年意象收進品牌一貫的簡約輪廓與經典配件裡。系列色調用熱烈紅、溫柔裸色與復古牛仔藍組合，讓新年氛圍不流於直白，而是更法式、更耐看。成衣從短袖上衣、針織到丹寧都涵蓋日常需求；包款同樣把代表作端上桌，Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標，走動時自帶靈動光澤；黑金配色的 Paddington 鎖頭包與 Bowling 包也同步登場，用更摩登的方式把節日感拉滿。

Delvaux

▲▼ 馬年精品包 。（圖／品牌提供）

Delvaux 以 Pin Mini Bucket 為馬年新春代表包款，從造型到材質皆緊扣生肖意象。包底標誌性的微笑曲線靈感源自馬的糧草袋，線條柔和而富象徵性。此次特別運用罕見的馬鬃編織工藝，將馬鬃毛與天然纖維交織，展現細膩且耐用的質地。隨附馬鈴鐺造型吊飾，以流蘇細節增添動感與祝福寓意。整體設計在工藝與故事性之間取得平衡，極具收藏價值。

關鍵字：

馬年包款, 精品設計, 新春限定, Prada, Dior

