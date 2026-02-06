搞笑女神回歸！《臥底洪小姐》朴信惠大展演技　私下減法保養養出發光肌

fb ig video search mobile ETtoday

睽違許久，韓劇女神朴信惠在2026年新作《臥底洪小姐》中大展演技神采！這部劇不僅搞笑設定層出不窮，朴信惠更挑戰了從影以來極具難度的喜劇節奏與動作場面，在緊湊的劇碼中演活了那位既嚴肅又令人噴飯的臥底角色。雖然戲裡造型百變，但觀眾最驚訝的莫過於她依然在線的「清透發光肌」，這種「又內而外散發出來的光澤明亮感」究竟是如何維持的？現在就來解密她的五大保養心法。

水分與補給的「黃金公式」

朴信惠非常看重體內的基礎代謝與水潤感。她堅持每天喝超過2,000cc的溫水，利用水分讓肌膚由內而外飽滿有光澤。此外，她也掌握了睡前的黃金保養期，固定補充膠原蛋白與維他命C，這不僅能修復整天拍攝的疲累感，更是她維持透亮膚色的秘密武器。

極簡主義：Less is More 的減法保養

在繁重的拍攝行程中，朴信惠反而提倡「減法保養」。她認為精準的呵護勝過繁瑣的流程，避免給肌膚過多負擔。她最常使用的就是玻尿酸精華，專注於保濕，讓肌膚能高效吸收真正需要的養分。因為步驟簡單，反而更容易每天堅持，養成健康且自然穩定的肌膚狀態。

幸福飲食觀：拋開熱量束縛的心情美學

對於飲食，朴信惠擁有一套非常健康的心理素質。她認為享受美食帶來的幸福感遠比斤斤計較熱量重要。保持心情愉快是變漂亮的基礎。當心情好了，整個人散發出的氣色也會完全不同。在享受美食的同時，她仍會搭配膠原蛋白飲與維他命C來維持美麗能量。

情緒充電站：貓咪、家人與「愛笑」的魔力

在韓國流行的「自帶光澤感」中，朴信惠深信這是需要內外一起調理的。回家後摸摸家裡的四隻貓咪是她最療癒的時刻，這能讓緊繃的神經瞬間放鬆。另外與家人相處是她最好的充電方式，她常提醒自己多笑，因為發自內心的喜悅會讓整個人看起來更加明亮動人。

高效水中運動：Infinity Pool的體態雕塑

朴信惠最近喜歡”Infinity Pool”水中運動。透過不同強度的水柱噴射，在水中進行舞蹈或運動動作，能在短時間內達到極佳的鍛鍊效果。 水的浮力能減輕對關節的壓力，這也是許多運動員用來復健或強化體能的方式，非常適合像她這樣忙碌的職業女性。

