fb ig video search mobile ETtoday

越淡越高級！日本女孩瘋3款「減法系眼盤」　疊加不顯髒打造透明光澤妝

>

越淡越高級！日本女孩都在瘋這三款「減法系眼盤」，疊加不顯髒、輕鬆打造透明光澤感妝容

▲3款減法系眼盤。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近打開日本社群會發現日本女生紛紛拋棄了飽和色度，轉而追求一種「像皮膚延伸出來」的色彩。這種被稱為「減法系眼妝」的趨勢，強調的是降低彩度、提升透明度，並利用光影而非顏色來雕塑立體感。與其說是化妝，更像是給眼皮穿上一層朦朧的薄紗，讓雙眼顯得更柔和、更有靈氣。

THREE 星紗流光四色眼影盤

日本女生最近愛上了空靈眼妝感，THREE這盤一推出立刻擊中他們的心並表示「第一次用到這麼輕盈的質地！四種質地混搭完全不厚重，反而讓眼妝有一種空靈的流動感。」這回品牌用中性色調與四種質地（緞光、金屬光澤、霧面、薄紗）自由塑造眼妝。尤其色號09的藕粉調色如花茶般的柔和悠閒氛圍，珠光在雙眸呈現明亮光澤與柔暖氣息，搭配夢幻柔光唇膏#07就是日本超人氣組合。

越淡越高級！日本女孩都在瘋這三款「減法系眼盤」，疊加不顯髒、輕鬆打造透明光澤感妝容

▲THREE 星紗流光四色眼影盤 09 FLOWER SPACE／2,400元。（圖／廖怡婷攝）

另一盤10裸米色，如花草茶般清透質感，霧面色調帶微微紅暈，展現深邃魅力。具備鬆弛感的顯色魅力但在每次疊加時還能保有透明澄澈感，能打造出更有層次感裸色氛圍，是一盤能創造質感光澤的眼影盤，不想畫眼線的時候就用深棕色來替代讓雙眼更柔和。

越淡越高級！日本女孩都在瘋這三款「減法系眼盤」，疊加不顯髒、輕鬆打造透明光澤感妝容

▲THREE 星紗流光四色眼影盤 10 GARDEN SPACE／2,400元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

黛珂 裸光訂製眼彩盤

網友大讚這款質地細膩滑順到「完全不像粉狀，是融進皮膚的絲緞！陰影居然也能閃耀出這種透明光彩，臉型瞬間立體了。」這款眼彩盤的顏色就像是肌膚和自然血色的延伸，散發出柔和的光澤感，連陰影都閃耀著透明光彩。黛珂一上市就賣到缺貨的裸光訂製眼彩盤推出全新兩色，優雅又高質感的光澤，打造出有層次又迷人的立體眼粧。質地細膩滑順完全不像粉狀，能讓眼部綻放自然流動的光與影，讓眼神更加有氣質，成為令人難忘的美麗焦點。

越淡越高級！日本女孩都在瘋這三款「減法系眼盤」，疊加不顯髒、輕鬆打造透明光澤感妝容

▲DECORTE黛珂裸光訂製眼彩盤／1,650元。（圖／品牌提供）

RMK 立體調色眼盤

網友對這款眼影的評價是「低彩度的配色太高級了！那種淡雅朦朧的層次感，就像春天的黃昏一樣浪漫。」2款限定眼盤新登場，色彩皆刻意降低彩度與深邃感。EX17柔和的棕色調與純淨的灰色調交織漸層之美，綻放藍色光漾的銀色調增添透明感。輕盈澄澈卻蘊含深邃，流露出充滿情感的神韻。

越淡越高級！日本女孩都在瘋這三款「減法系眼盤」，疊加不顯髒、輕鬆打造透明光澤感妝容

▲RMK 立體調色眼盤 EX17／2,150元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

EX18暮光金色調（Twilight Gold）靜靜映照出飽含溫煦的暖色調，冷冽的紫粉紅色調（Mauve Pink）讓人感受著夜幕將臨的氣息。溫柔沉穩的包容力中隱約飄盪著一絲傷感的氛圍，編織出難以忘懷的暮色餘韻。

越淡越高級！日本女孩都在瘋這三款「減法系眼盤」，疊加不顯髒、輕鬆打造透明光澤感妝容

▲RMK 立體調色眼盤 EX18／2,150元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
副縣長妻好神2／環團、各黨派民代質疑沒用　台鎔已上櫃、副縣長妻股票未信託
遭控試鞋亂丟、硬闖活動！網批「服務業殺手」　Melody回應了
原始連結

關鍵字：

周刊王, 眼盤, 眼影

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡

是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡

「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈 搞笑女神回歸！《臥底洪小姐》朴信惠大展演技　私下減法保養養出發光肌 廚房油污、浴室水垢都不怕！居家大掃除事半功倍3個小技巧 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始 SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數 CORTIS珠寶愛牌登台　FOPE貴金屬手環、項鍊有神奇彈力 「有毒伴侶」常出現的3種特徵！錯都怪對方又愛情勒都NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面