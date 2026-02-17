fb ig video search mobile ETtoday

宋雨琦拿下Tiffany品牌大使！珠寶到運動潮流全點名　成新一代時尚寵兒

>

精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣

▲宋雨琦。（圖／品牌提供、宋雨琦IG）

圖文／CTWANT

「讓精品品牌集體心動」的新世代代表，宋雨琦絕對榜上有名！正式官宣成為Tiffany& Co.蒂芙尼大中華區品牌大使的她，身分還不只這些，包含：TORY BURCH包袋及鞋履系列代言人、FENDI品牌大使，也是潮流運動品牌adidas Originals的品牌代言人。從舞台到紅毯、從高訂珠寶、時尚精品到運動潮流，她總能在不同風格之間自由切換，卻又保有強烈的個人辨識度。

精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣

▲宋雨琦成為新一代時尚精品寵兒。（圖／品牌提供）

宋雨琦身上那種外柔內韌、甜酷並存的氣場，能撐得起奢華，也玩得動街頭，既有態度、又不費力，難怪她一口氣拿下多個重量級品牌身分，成為「新一代時尚精品寵兒」！

近期最受矚目的，莫過於Tiffany& Co.正式宣布宋雨琦成為大中華區品牌大使。宋雨琦以全能藝人之姿活躍於國際舞台，從孤身啟程的追夢者，到如今閃耀舞台中央，她的成長軌跡本身就充滿力量與故事感。

在最新釋出的形象照中，宋雨琦配戴TiffanyHardWear系列，從項鍊、耳環、手鍊到戒指一應俱全。大膽有力的鍊節線條、鮮明俐落的輪廓，完全呼應她堅韌而自信的個性魅力，一種帶著鋒芒的女性力量，剛中帶柔、帥得很高級，再次證明她能把經典戴出新態度。

精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣

精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣

▲Tiffany& Co.正式宣布宋雨琦成為大中華區品牌大使。（圖／品牌提供）

在TORY BURCH的角色中，宋雨琦則展現截然不同的面向。她以牛仔夾克、棉質背心與牛仔短裙打造輕鬆造型，搭配FORGET ME NOT勿忘我系列珠寶：花朵耳釘、密鑲項鍊、疊戴戒指與六角手鍊層層堆疊。這組以花為語的設計，從柔韌的花朵形態汲取靈感，用流暢弧線勾勒花瓣初綻的瞬間，清雅卻不脆弱，剛好呼應她外柔內韌的特質。甜美之中藏著力量，是很宋雨琦的時尚語言。

精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣

▲宋雨琦演繹FORGET ME NOT勿忘我系列珠寶。（圖／品牌提供）

日前在社群曝光的adidas Originals穿搭照中，宋雨琦則完全切換到潮流模式。一套紅色公主袖運動外套搭配同色系短裙，喜氣又吸睛，銀色鞋款成為畫龍點睛的存在。

精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣

▲宋雨琦曬出運動穿搭。（圖／宋雨琦IG）

另一套則是全黑外套加短裙，腳踩黃色球鞋瞬間點亮全身，街頭感拉滿。沒有過度堆疊，卻每一套都很有態度，證明她對時尚的掌握不只限於精品，而是全場通吃。

精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣

▲（圖／宋雨琦IG）

從Tiffany的珠寶、TORYBURCH的優雅細節，到adidas Originals的潮流實穿，宋雨琦完美展現自然又強大的吸引力，難怪精品們都想把她留在身邊。

延伸閱讀
金價漲不停　澳門英皇酒店大廳「78公斤黃金磚」連夜撤走！業者回應了
女大生狂冒痘！檢查驚見「章魚寶寶」大量繁殖　醫示警1行為：在餵蟲
原始連結

關鍵字：

周刊王, 宋雨琦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

不小心吃太多？營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

不小心吃太多？營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌

初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌

馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌 比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長 年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？ 亞洲首富妻「錶王」是標配　帶孫子千萬珠寶錶上手 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 金價走揚帶旺買氣　1萬元出頭入手可愛金馬串飾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面