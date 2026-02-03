SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

▲遠東Garden City（SOGO大巨蛋）量體最大的B區即將在今年上半年開幕，據悉單層面積就超過1千坪。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北市中心最大的購物商場「遠東 Garden City」、SOGO 大巨蛋預計在今年第一季左右「全期開幕」，董座黃晴雯今（2／3）表示：大巨蛋綜合娛樂、商品跟餐飲，將會是「停留經濟的極致」，首年目標為78億元，全年業績目標為 100 億元，屆時東區商圈將成為一個購物廊帶，相信對帶動整個商圈回血會有幫助。

▲SOGO百貨董事長黃晴雯（中），率總經理吳素吟（左三）一級主管現身記者會。（圖／記者蔡惠如攝）

目前SOGO大巨蛋的A、Ｃ、Ｄ區，也就是周邊主題餐廳、影城棟與地下街已經到位，最大量體的 B 區，也預計在今年第一季左右登場，黃晴雯表示目前仍依照時程努力推進，大巨蛋是台北市中心僅有的大面積商場，結合演唱會、運動、聚餐等生活目的，將以體驗式與不同生活場景的概念打造，包括親子、運動與美妝規模都是全台最大，「現在一站式購足已經不夠了，是要『一站式滿足』才可以。」

▲遠東Garden City（SOGO大巨蛋）潮美食公園GOURMET PARK。（圖／記者周宸亘攝）

黃晴雯表示，去年百貨零售業相當辛苦，是挑戰的一年，而今年一開始台美關稅也穩定下來，加上AI 產業發展欣欣向榮，台灣經濟的表現也不錯，相信消費信心會持續回來，SOGO 今年將有大巨蛋投入市場，加上台中新光三越的回歸，對於今年的消費與業績是正面且樂觀的。

原有的忠孝館與復興館則持續鞏固既有客層，SOGO 今年春節推出福袋回饋，加上新春優惠檔期開跑，預估業績可達 40 億元，復興館兩大精品門神改裝也將完畢，包括香奈兒將在 3 月下旬、愛馬仕則在 5 月下旬陸續開幕，均是 3 層樓的旗艦大店，屆時也會挹注更多業績，加上大巨蛋到齊，預計今年 SOGO 全台營業額可上看 573 億元，2027 年可望突破 600 億元。