新一年試試國外風行的「碎片運動法」　每次5分鐘微充電立刻提神

▲新的一年開始碎片運動法，找回自己的精神。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

你是否也常覺得，下班後還要趕去健身房運動一小時，光想就讓人精疲力竭？最後乾脆放棄，癱在沙發上滑手機？國外健身圈正流行一種更親民、也更有效的運動新觀念「運動零食 Exercise Snacks」，其主張運動不一定要大汗淋漓，只要像吃零食一樣，把 5 到 10 分鐘的微型運動分散在一天之中，對身體與大腦的修復效果竟然出奇地好。

長時間坐在電腦前，身體會進入「節能模式」，大腦也會因為血液循環減慢而感到昏沉。這時候與其喝咖啡，不如給身體一點小運動。這類微運動的核心不是為了練肌肉，而是為了「調節神經系統」。只要 3 到 5 分鐘的活動，就能將身體從緊繃的「戰鬥模式」切換到「放鬆修復模式」，幫大腦完成真正的重啟。

簡單三步驟，隨時幫大腦「續航」：

第一步：設定「一小時」鬧鐘 工作每一小時，就給自己 3 分鐘的「零食時間」。這不是偷懶，而是為了接下來能更專注。

第二步：站起來，深度呼吸＋大伸展 不需要瑜伽墊。站起來推開椅子，將雙手向上延伸、擴胸，配合深長的吸氣與呼氣。這個動作能立刻拉開緊繃的胸腔與肩膀，讓含氧量快速回升。

第三步：輕微的「體感震動」 試著原地踮腳尖或是輕輕抖動身體，這能幫助肌肉群從靜止狀態甦醒，把堆積的壓力荷爾蒙排掉。

此運動法的魅力在於它隨處可做、隨時完成。你不需要準備專門的運動服，也不需要心理準備。只要感覺到累了、煩了，就給自己 5 分鐘。你會發現，這種少量的、持續的微型運動，帶來的神清氣爽遠比周末狂睡兩天更讓人有成就感。