國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

>

▲國產車大廠千金Michelle近日公開IG帳號曬辣照引起討論。（圖／翻攝michelleyen__IG）

記者陳雅韻／台北報導

國產車大廠千金Michelle日前公開IG帳號曬生活照，年約21歲的她分享身穿Chrome Hearts名牌服飾與性感低胸蕾絲裝，引起網友熱議，遭酸不開自家生產的汽車反而開名車賓利，細看她的行頭樣樣不簡單，全是一線精品品牌的標誌性作品，最常戴的錶款正是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價3,788,000元鑽錶。

▲Michelle分享在珠寶店中的側身照，一手套著香奈兒髮圈，另一手佩戴PP鑽錶。（圖／翻攝michelleyen__IG）

▲Michelle佩戴PP Aquanaut系列型號5072R-001玫瑰金鑽錶，3,788,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

Michelle的父親生前是台灣鐘錶界赫赫有名的收藏家，3年前她被爆秘戀自家球隊球星吳季穎，竟傳出為了愛讓對方取得父親生前收藏的3只AP（Audemars Piguet，愛彼）名錶，吳季穎將其中2只近千萬錶賣給錶店，讓車廠高層大為震怒，立刻派人將錶買回，傳言再被提起，她在IG限時動態以英文寫下無奈心情「我連想幫自己辯解都不知道怎麼講，因為心裡只剩一句：這到底是怎麼掰出來的？」

▲Michelle戴著香奈兒336,000元ETERNAL N°5項鍊，手腕疊搭梵克雅寶Alhambra手鍊與卡地亞Juste un Clou釘子手環。（圖／翻攝michelleyen__IG）

不過出身富豪之家，Michelle為名錶與珠寶愛好者是不爭的事實，經常戴著PP Aquanaut系列型號5072R-001玫瑰金鑽錶，共鑲有50顆總重約3.26克拉梯鑽，格紋裝飾的珍珠母貝面盤時標也鑲嵌美鑽，璀璨耀眼；各大品牌經典珠寶也被她納入收藏，常疊搭梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra幸運草圖案手鍊與卡地亞（Cartier）Juste un Clou釘子手環，而香奈兒（CHANEL）商品也是日常，從髮圈、圍巾到鑽石項鍊都出自香奈兒，展現千金品味。
 

►Rosé疊搭Tiffany珠寶展搖滾魅力　高唱〈Apt.〉嗨翻葛萊美

►蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

