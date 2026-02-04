fb ig video search mobile ETtoday

6種「健康食物」吃過多有反效果　健康不成反變胖

▲減肥,用餐,進食,聚會,蔬菜,早午餐,吃飯。（圖／unsplash）

▲有些健康食材也要注意攝取分量。（圖／Pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多食物都對人體有益，但吃得過多反而會跟你的減肥初衷背道而馳，《美國廣播電視新聞網（ABC News）》網站曾分享6種「健康食物」，若攝取過量不但沒有幫助，還會破壞減肥計劃，任何有益的食物都要在「適當份量」的前提下進行才行。

酪梨
酪梨雖然富含多種營養素與抗氧化物，但其高油脂含量與不低的卡路里是需要留意的地方，一顆酪梨熱量可高達 350 大卡，所以請控制份量，才能享受酪梨帶來的好處而不超標。

堅果
堅果類雖然含有豐富的 Omega-3 脂肪酸、蛋白質等，但也是高熱量食物。1／4 杯杏仁就有 132 大卡，所以別當零食一直往嘴裡塞。建議控制食用量，一天約在1至2湯匙即可，避免無意間攝取過多熱量，且有時堅果還會加鹽、蜂蜜、糖或巧克力，更要控制吃進去的份量。

▲▼蔓越莓,果乾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

果乾
果乾是去水份後的水果，而熱量與糖分也是新鮮水果的 5 至 8 倍。例如一杯葡萄乾的熱量可以高達 460 大卡，而同樣份量的新鮮葡萄，熱量約僅有 60 大卡。建議以新鮮水果取代果乾，或將果乾作為沙拉的點綴。

▲▼開瓶、紅酒、葡萄酒。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

紅酒
雖然有不少研究表示紅酒益健康，但也不是讓你開心喝到飽的，每 5 盎司約含 130 大卡的熱量也不少，建議用「杯」而非用「瓶」來做單位，方便控制攝取量。

▲▼巧克力,可可粉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

黑巧克力
黑巧克力含有抗氧化物多酚，適量食用有助減肥，而且能幫助控制嘴饞，但每盎司含 155 大卡與 9 克脂肪，事實上也不低，建議選擇高可可含量、低糖的黑巧克力。

▲▼台式麵包熱量排行榜。（圖／Pexels）

市售無麩質食品
許多麩質不耐症患者會選擇無麩質食品，但許多產品是以高熱量的玉米澱粉、糙米粉來取代一般麵粉，建議還是多吃天然食材，減少加工食品的攝取。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

減肥, 健康食物, 熱量, 攝取份量, 飲食控管

